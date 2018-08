Mondiaux de la Voile: les Bleus en mer du Nord pour rallier Tokyo et les JO-2020

Uniques par leur ampleur et leurs enjeux, les Championnats du monde d'Aarhus (Danemark) promettent d'être intenses pour l'équipe de France et les acteurs majeurs de la voile olympique qui vont chercher, du 2 au 12 août, leur billet pour les Jeux de Tokyo en 2020.

Au total, quelque 1500 athlètes -dont 82 Français- batailleront en mer du Nord pour accrocher la qualification dans les 10 disciplines au programme des Jeux, avec une seule consigne: terminer dans les huit premières nations de chaque super-finale pour avoir son billet (les super-finales seront disputées du 9 au 12 août).

"Aarhus c'est capital, ça va être serré, très dur. 95% de ceux qui seront aux Jeux de Tokyo auront été à Aarhus. Ca va être monstrueux et spectaculaire. C'est important de marquer les esprits à ce moment-là", souligne à l'AFP le directeur de l'équipe de France, Guillaume Chiellino, qui a engagé de deux à sept Français sur chaque discipline.

Au Danemark, 40% des quotas olympiques seront attribués sur les 10 disciplines: laser/laser radial (monocoque en solitaire messieurs/dames), RS:X (planche à voile) messieurs et dames, 470 (monocoque en double) messieurs et dames, finn (monocoque en solitaire pour gros gabarit, messieurs uniquement), 49er/49er FX (monocoque 'acrobatique' en double messieurs/dames), et Nacra 17 (catamaran qui vole grâce aux +foils+, uniquement en mixte).

Le reste sera octroyé en grande partie sur les championnats du monde organisés par catégorie en 2019.

- Picon, le retour -

En 2014, à Santander (Espagne), la France avait accroché tous ses quotas pour les JO-2016 sur ces mêmes championnats du monde.

Point fort des Tricolores, la planche à voile sera très attendue. C'est dans cette discipline qu'a été glanée, grâce à Charline Picon, la seule médaille d'or tricolore en voile lors des JO-2016. Sur un total de trois médailles, en comptant aussi les deux en bronze du duo Camille Lecointre/Hélène Defrance en 470 et de Pierre le Coq en RS:X.

La véliplanchiste fera son grand retour à Aarhus après avoir donné naissance il y a un an à une petite fille. Elle a repris l'entraînement l'hiver dernier, le couteau entre les dents. "Je partais seule sur l’eau dans six degrés, je répétais mes gammes, je me revoyais 'ado', quand j’ai démarré !", se souvient Picon, sacrée championne du monde en 2014 à Santander.

Autre véliplanchiste dans le top mondial, Pierre Le Coq, qui s'était accordé une année de break post-olympique, n'entend surtout pas manquer le rendez-vous de cet été.

- 'Dans le vif' -

"Là, on rentre dans le vif du sujet. Il va falloir commencer à passer la seconde. La concurrence va monter en puissance", explique ce dentiste, qui doit batailler aussi avec ses brillants compatriotes pour être celui qui partira à Tokyo dans deux ans. "La sélection sera très compliquée, on sait qu'il n'y en aura qu'un seul qui ira. Ca tire vers le haut, même si c'est épuisant".

En effet, au Danemark, seront attribués des quotas non nominatifs. A charge ensuite, pour les nations, de désigner les athlètes. La France dévoilera sa liste en mars/avril 2020.

A noter l'absence à Aarhus d'un duo phénomène de l'équipe de France, Marie Riou et Billy Besson, quatre fois champion du monde en Nacra 17. Le tandem reprend du service cette saison mais était un peu juste en termes de préparation, alors que Marie Riou a pris part à la Volvo Ocean Race, course autour du monde en équipage, d'octobre à juin. Une victoire historique en poche, elle regarde désormais de nouveau vers les JO-2020.

Le programme (super-finales uniquement):

Jeudi 9 août: Finn, 470 messieurs et dames

Vendredi 10 août: Laser (messieurs), Laser Radial (dames)

Samedi 11 août: 49er (messieurs), 49er FX (dames), kiteboard messieurs et dames (non olympiques)

Dimanche 12 août: RS:X messieurs et dames, Nacra 17 (mixte)