Mondiaux de natation: bienvenue au Dressel show !

Cent minutes pour trois médailles d'or, deuxième représentation: comme il y a deux ans, Caeleb Dressel a récité une partition spectaculaire en trois mouvements, aux Championnats du monde de natation, samedi à Gwangju, en Corée du Sud.

Le récital a débuté à 20h10 avec la finale du 50 m, archidominée dans un temps canon de 21 sec 04, ce qui fait désormais du sprinter américain l'homme le plus rapide de l'histoire sur l'aller simple hors combinaisons. Derrière lui, les plus proches sont relégués à plus de quatre dixièmes !

Il a connu une nouvelle envolée seulement une demi-heure plus tard, à 20h43, en finale du 100 m papillon, qu'il a confisquée en 49 sec 66, avec plus d'une seconde d'avance sur la concurrence.

Le spectacle s'est conclu à 21h50, au bout du 4x100 m mixte remporté par les États-Unis (3:19.40, record du monde), devant l'Australie (3:19.97) et la France (3:22.11), représentée par Clément Mignon, Mehdy Metella, Charlotte Bonnet et Marie Wattel.

Aux Mondiaux-2017, à 20 ans seulement, Dressel avait délivré le même feu d'artifice.

"Ce n'était pas facile en 2017, ça ne l'a pas été ici non plus. Je suis content que ce soit fini. Je vous jure que je n'ai plus envie de nager quoi que ce soit ce soir (samedi) !", sourit-il.

- "Jamais de course parfaite" -

Ce qui est encore plus fort dans le bassin coréen, c'est qu'au-delà de donner le tournis à son compteur de titres mondiaux, Dressel fait en prime valser les chronomètres.

Dès lundi, sur 50 m papillon, il avait nagé le deuxième meilleur temps de l'histoire (22.35).

Surtout, avant de devenir l'homme le plus rapide de l'histoire en tissu sur 50 m samedi, il avait acquis la veille le même statut sur le prestigieux 100 m, en devenant le tout premier à boucler la course reine en moins de 47 secondes (46.96), hors combinaisons.

Et sur 100 m papillon vendredi, en demi-finales, il s'est offert son tout premier record du monde en pulvérisant le chrono de référence jusque-là propriété de la légende Michael Phelps (49.50 contre 49.86).

Monumental.

Mais ne comptez pas sur lui pour en rester là : "Je n'ai jamais fait une course parfaite de ma vie et ça ne m'arrivera certainement pas, on peut toujours s'améliorer", répète-t-il. "J'ai probablement l'air d'un disque rayé mais à chacune de mes courses, je cherche ce qui ne va pas."

A la veille du dernier jour de compétition, voilà Dressel à la tête d'une collection de treize couronnes mondiales, ce qui fait déjà de lui, à 22 ans, le troisième nageur le plus titré de l'histoire aux Mondiaux (derrière Phelps et Lochte).

Dans le bassin coréen, il en est à six. En récolter autant en une seule échéance mondiale, à deux reprises, c'est du jamais-vu. Et le Floridien au bras gauche saturé de tatouages - un aigle, un ours, un drapeau américain, des oranges... - est même à portée de rééditer son exploit hongrois, avec sept titres, ce que seul Phelps avait réalisé auparavant (en 2007) : il plongera, une dernière fois, avec le 4x100 m 4 nages messieurs dimanche.

- Le relais mixte en bronze -

Deuxième meilleur performeur de la saison avant la finale du 100 m papillon (50.85), Mehdy Metella, qui répète avoir "l'esprit dirigé vers Tokyo", s'en est classé cinquième (51.38). Comme Marie Wattel sur 50 m papillon (25.50, record de France amélioré de 6/100e), passée elle à trois centièmes du podium.

Tous deux se sont consolés avec le bronze du 4x100 m mixte (non-olympique), la deuxième médaille française de la semaine coréenne après le bronze de David Aubry sur 800 m.

A 31 ans, Jérémy Stravius, non qualifié pour la finale du 50 m dos (24.98, 11e temps), a lui vécu la dernière course mondiale de sa longue carrière, marquée par un titre de champion du monde du 100 m dos partagé avec Camille Lacourt en 2011, lui qui y mettra un terme après la saison olympique.

Battue sur 400 m dimanche - une première -, puis malade et forfait pour le 200 m et le 1500 m mardi, Katie Ledecky a fini, au prix d'une dernière longueur de feu, par se parer d'or pour la quatrième fois d'affilée sur 800 m (8:13.58). A 22 ans, sa quinzième couronne mondiale.

"Celle-ci a une histoire que je vais raconter pendant un moment", reconnaît Ledecky, qui a révélé avoir passé sept heures à l'hôpital mardi, la faute à des maux de tête et à un rythme cardiaque élevé et irrégulier, et s'être "de nouveau sentie nauséuse" dans la matinée.