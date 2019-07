Mondiaux de natation: la France seulement 6e du relais mixte en eau libre, l'Allemagne sacrée

L'équipe de France, tenante du titre mondial, ne s'est classée que sixième du relais mixte 5 km remporté par l'Allemagne aux Championnats du monde de natation, jeudi matin à Yeosu, en Corée du Sud.

Avec un quatuor composé dans l'ordre de départ de Lara Grangeon, David Aubry, Aurélie Muller et Marc-Antoine Olivier, les Bleus ont été rapidement distancés. Et n'ont ensuite jamais pu se mêler vraiment à la lutte pour le podium. Ils terminent à la sixième place, en 54 min 37 sec 1/10e, à plus de 38 secondes de l'Allemagne, victorieuse au sprint (53:58.7) devant l'Italie et les Etats-Unis.

"Il n'y a pas de secret, quand on démarre mal, c'est dur pour toute l'équipe derrière. On se retrouve dans le bouillon avec tout le monde et c'est dur de faire sa place. Dans le dernier tour, il y a trois garçons qui nagent vite devant, on ne peut rien faire", explique à l'AFP Olivier, qui a nagé le dernier relais de 1250 m.

"Ca a été compliqué dès le départ aujourd'hui (jeudi), ça fait partie du jeu d'un relais. Si on avait réussi à accrocher le bon wagon... Mais ça n'a pas marché. On ne va pas se réjouir de ça, loin de là, on aime bien gagner, monter sur le podium, mais il y a des jours où ça se passe moins bien. On était juste moins forts aujourd'hui, c'est tout, il faut savoir l'accepter", tranche le directeur de l'eau libre tricolore Stéphane Lecat auprès de l'AFP.

Avant le dernier jour de compétition en eau libre consacré aux 25 km messieurs et dames, l'équipe de France compte trois médailles d'argent, celle du jeune Logan Fontaine sur 5 km, celle d'Olivier sur 10 km et celle de Muller sur 5 km. Et trois qualifiés pour le 10 km olympique dans la baie de Tokyo l'été prochain: Olivier, Aubry et Grangeon, mais pas Muller, passée à côté pour un dixième dimanche.