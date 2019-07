Mondiaux de natation: le plongeon chinois déjà record, à portée du Grand Chelem

A portée du Grand Chelem : la Chine s'est encore rapprochée du sans faute au plongeon aux Championnats du monde de natation avec un onzième sacre en autant d'épreuves disputées, vendredi à Gwangju, en Corée du Sud. N'en reste plus que deux samedi.

Du haut du tremplin à 3 m, les Chinoises Shi Tingmao et Wang Han ont même signé un doublé.

Grand Chelem ou pas, c'est déjà un record : jamais la Chine - ni aucun autre pays bien entendu - n'avait remporté plus de dix médailles lors d'une édition des Mondiaux (2011 et 2015).

En natation artistique, la Russie en est elle à sept titres sur huit décernés. Le dernier à être tombé dans son escarcelle est celui de l'équipe libre (98 pts).

Dans des conditions dantesques - vagues, vent, pluie - et au bout d'un effort exceptionnel - un peu moins de cinq heures pour lui, un peu plus pour elle -, le Français Axel Reymond et la Brésilienne Ana Marcela Cunha ont chacun conservé la couronne mondiale du 25 km en eau libre.

Pour Cunha (27 ans), il s'agit même du quatrième sacre mondial sur la distance la plus longue de la discipline, après 2011, 2015 et 2017 ; son cinquième au total après sa victoire sur 5 km 48 heures plus tôt.

En arrachant l'or au sprint, pour trois dixièmes, Reymond (25 ans) a lui permis à la France de terminer la semaine de compétition en eau libre en tête du classement des nations, avec cinq médailles (1 or, 3 argent, 1 bronze).

Les podiums de la 8e journée :

EAU LIBRE

. 25 km messieurs

1. Axel Reymond (FRA) 4h51:06.2

2. Kirill Belyaev (RUS) 4h51:06.5

3. Alessio Occhipinti (ITA) 4h51:09.5

...

Marc-Antoine Olivier (FRA) abandon

. 25 km dames

1. Ana Marcela Cunha (BRA) 05h08:03.0

2. Finnia Wunram (GER) 05h08:11.6

3. Lara Grangeon (FRA) 5h08:21.2

4. Lisa Pou (FRA) 5h08:28.4

PLONGEON

. 3 m dames

1. Shi Tingmao (CHN) 391,00 points

2. Wang Han (CHN)

3. Maddison Keeney (AUS) 367,05

NATATION ARTISTIQUE

. Equipe libre

1. Russie 98,0000 points

2. Chine 96,0333

3. Ukraine 94,3667

...

9. France 87,4667