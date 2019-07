Mondiaux de natation: Ledecky forfait sur 200 m, incertaine pour la finale du 1500 m sur "raisons médicales"

L'Américaine Katie Ledecky, quintuple championne olympique et quatorze fois championne du monde, a déclaré forfait pour le 200 m pour "raisons médicales" et est incertaine pour la finale du 1500 m aux Championnats du monde de natation, mardi à Gwangju (Corée du Sud).

Ledecky "ne se sent pas bien depuis qu'elle est arrivée à Gwangju le 17 juillet" et "il a été décidé qu'elle déclare forfait pour le 200 m pour raisons médicales", annonce un communiqué de la Fédération américaine de natation mardi matin. "L'équipe décidera de sa participation à la finale du 1500 m ce soir (mardi) plus tard dans la journée", poursuit-il.

Ledecky (22 ans) avait été détrônée par la jeune Australienne Ariarne Titmus sur 400 m dimanche, une distance sur laquelle elle était jusque-là invaincue en championnat majeur.

Les séries et les demi-finales du 200 m sont programmées mardi. La finale du 1500 m, dont elle triple championne du monde en titre et a nagé le meilleur temps des séries lundi, mardi soir.

"Ces mesures de précaution sont prises pour (...) lui permettre de concentrer son énergie sur un programme allégé", précise le texte.