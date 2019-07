Mondiaux de natation: Metella dans le tempo sur 100 m papillon, Dressel enchaîne

Mehdy Metella s'est qualifié pour les demi-finales du 100 m papillon, dominées, comme celles du 50 m, par l'infatigable Caeleb Dressel aux Championnats du monde de natation, vendredi à Gwangju (Corée du Sud).

Metella, vice-champion d'Europe 2018 et seul nageur avec Dressel à être passé sous les 51 secondes cette saison (50.85 mi-avril), a nagé le cinquième temps des séries en 51 sec 65.

"J'étais plutôt bien, ça répondait bien. J'ai même un peu relâché sur la fin. Je suis confiant. Il faut l'être pour espérer accéder au podium", a déclaré le Guyanais.

Après être devenu l'homme le plus rapide de l'histoire sur 100 m hors combinaisons, et le premier sous les 47 secondes (46.96) la veille, Dressel a enchaîné en signant le meilleur temps des séries du 100 m papillon et du 50 m, deux courses dont il est champion du monde en titre.

Sur 100 m papillon, Dressel a amélioré sa meilleure performance mondiale de l'année en 50 sec 28 (contre 50.36). Il a devancé le jeune Hongrois Kristof Milak (51.42), sacré champion du monde du 200 m papillon, record du monde de Michael Phelps pulvérisé, mercredi. Pourtant, "j'ai un peu ralenti à la fin, je voulais en garder pour ce soir", a déclaré le sprinter américain.

Sur 50 m, il a bouclé sa course en 21 sec 49. Plus vite que le Britannique Ben Proud (21.69) et le Russe Vladimir Morozov (21.70).

"Je ne savais pas vraiment comment ces deux courses allaient se passer après la décharge émotionnelle physique d'hier soir", a-t-il reconnu.

Clément Mignon, gêné au dos après sa septième place sur 100 m la veille, a renoncé à plonger.

Maxime Grousset, 14e chrono des séries en 22 sec 12, record personnel amélioré de deux centièmes, s'est lui qualifié pour les demi-finales.

Comme Marie Wattel sur 50 m papillon (26.07, 8e temps). La Suédoise Sarah Sjöström, double championne du monde en titre, a été la plus rapide (25.39).

Les demi-finales de ces trois courses sont programmées vendredi soir, les finales samedi soir.

Katie Ledecky, malade et forfait pour le 200 m et la finale du 1500 m mardi, a réalisé le deuxième temps des séries du 800 m (8:17.42) derrière sa compatriote Leah Smith (8:17.23) et devant la jeune Australienne Ariarne Titmus (8:19.43).

La finale aura lieu samedi soir. Ledecky est double championne olympique et triple championne du monde en titre de la distance.

Le Chinois Sun Yang, dont la présence dans le bassin coréen fait polémique jusque sur les podiums depuis le début de la semaine, y plongera lui une dernière fois vendredi soir en finale du 4x200 m messieurs.