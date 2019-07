Mondiaux de natation: "Un cap important" pour Grousset, sous les 22 sec sur 50 m

Le jeune Maxime Grousset est passé pour la première fois sous les 22 secondes sur 50 m, en 21 sec 86/100, record personnel abaissé de 26 centièmes, "un cap important", aux Championnats du monde de natation vendredi à Gwangju (Corée du Sud).

Grousset (20 ans) a échoué de justesse à se qualifier pour la finale: il a réussi le neuvième temps des demi-finales, à neuf centièmes de la dernière place qualificative. Mais l'élève de Michel Chrétien à l'Insep est devenu le troisième meilleur perfomeur français hors combinaisons sur l'aller simple, derrière Florent Manaudou et Frédérick Bousquet.

"Je suis super heureux. Je me suis senti super bien, j'ai volé sur l'eau. Ce matin (en séries), j'étais crispé sur mon départ et ma fin de course. Ce soir, j'étais nettement plus relâché. J'ai même réussi à accélérer dans les derniers mètres", raconte-t-il.

Passer sous les 22 secondes, "c'est quelque chose d'assez énorme pour moi. C'est un cap assez important, ça faisait un moment que j'avais envie de le franchir, alors le faire aux Championnats du monde, c'est encore plus beau. Quand j'ai touché le mur, je me suis dit: +C'est bon !+. Et quand j'ai vu le chrono, ça s'est confirmé", explique Grousset.

Dans la matinée déjà, il avait fait progresser son record personnel de deux centièmes (22.12 contre 22.14) en séries, lui qui dispute ses premiers Mondiaux.

Sa semaine coréenne n'est pas terminée: il nagera samedi le 4x100 m mixte aux côtés de Clément Mignon, Charlotte Bonnet et Béryl Gastaldello.