Mondiaux de patinage: avantage Hanyu, Chen chute

Le double champion olympique en titre Yuzuru Hanyu a pris un net avantage sur le double champion du monde sortant Nathan Chen, seulement troisième à l'issue du programme court aux Championnats du monde de patinage artistique, jeudi à Stockholm.

Hanyu, que la pandémie a contraint à s'entraîner seul et qu'on n'avait plus vu en compétition internationale depuis plus d'un an, a signé une prestation très convaincante pour son retour sur la scène internationale, récompensée de 106,98 points.

Chen, qui s'est présenté sur la glace suédoise après son rival japonais, a lui chuté dès son premier quadruple saut, et n'a récolté que 98,85 points, soit plus de huit points de moins que Hanyu.

Un écart qui a permis au jeune et épatant Japonais Yuma Kagiyama, 17 ans seulement et sacré champion olympique de la jeunesse en 2020, de s'inviter entre les deux stars du moment en faisant bondir son record personnel au-delà des cent points. Précisément 100,96 points (contre 91.61 auparavant), au bout d'un programme court impeccable, plein de vivacité et de fluidité.

Les mains jointes devant son visage, Kagiyama a accueilli son score dans une explosion de joie, poings serrés et yeux rieurs.

Kevin Aymoz, qui vise a minima un top 10 pour décrocher deux quotas olympiques pour la France pour les Jeux de Pékin, pointe en neuvième position, avec 88,24 points.

"J'ai pris ma revanche sur les Championnats d'Europe", dont il ne s'était classé que 26e en janvier 2020 après un programme court cauchemardesque, s'est réjoui le patineur français.

A moins d'un an des JO-2022, Hanyu comme Chen sont en quête d'un troisième sacre mondial.

Le programme libre est prévu samedi après-midi.