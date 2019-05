Mondiaux de relais: le Brésil surprend l'armada US

Le Brésil a causé une énorme surprise en s'adjugeant dimanche à Yokohama le 4x100 m des Mondiaux de relais devant le grand favori américain.

Le quatuor brésilien (Rodrigo Do Nascimento, Jorge Vides, Derick Silva,¨Paulo André Camilo de Oliveira) l'a emporté en 38 sec 05 face à l'armada US (38 sec 07), qui avait notamment aligné le champion du monde du 100 m Justin Gatlin (37 ans) et l'une des nouvelles perles du sprint outre-Atlantique Noah Lyles (21 ans), complétés par Michael Rodgers et Isiah Young.

La Grande-Bretagne, championne du monde en titre, a elle aussi mordu la poussière (3e en 38 sec 15), c'est dire l'exploit réussi par les Auriverde.

"Nous sommes très très heureux, a réagi Camilo de Oliveira. Nous nous sommes concentrés sur cette compétition et nous nous sommes beaucoup entraînés. Aujourd'hui c'est une grande soirée pour nous, mais nous devrons travailler dur pour Doha (les Mondiaux du 27 septembre au 6 octobre, ndlr) et Tokyo (les JO-2020, ndlr)."

Les Américains, qui restaient sur deux titres d'affilée aux Mondiaux de relais sur le 4x100 m et espèrent de nouveau régner dans cette épreuve après la fin de l'ère Usain Bolt et la razzia des Jamaïcains, ont eux tenté de faire bonne figure en donnant rendez-vous au Qatar.

- 5 titres sur 9 pour les USA -

"Nous avons tous les talents qu'il faut aux Etats-Unis, il faut juste que l'on devienne une équipe à part entière. Nous sommes convaincus que nous pouvons faire mieux dans l'avenir", a ainsi lancé Noah Lyles.

Gatlin, qui tentera avant tout de défendre sa couronne mondiale à Doha, s'est lui aussi voulu optimiste, saluant "l'une des meilleures alchimies" au sein du collectif US.

"C'est très rafraîchissant de voir de nouveaux gars sortir et performer ensemble", a-t-il ajouté.

Malgré cet échec qui fait un peu tache, les Etats-Unis sont tout de même les grands gagnants de la compétition, dont c'était la 4e édition, avec 5 titres au total (2x2x400 m mixte, relais haies mixte, 4x400 m mixte, 4x200 m hommes, 4x100 dames) sur les neuf attribués au total au Japon.

Seuls les relais 4x400 m hommes, dominé par Trinidad et Tobago, 4x400 m dames, enlevé par la Pologne, 4x200 m dames, remporté par la France, et donc le 4x100 hommes ont échappé à la domination des coureurs d'outre-Atlantique.

kn/jde