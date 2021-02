Mondiaux de ski alpin: Lara Gut-Behrami, enfin

Après trois jours d'attente pour tout le monde à cause de la météo, et douze ans d'attente pour elle, la Suissesse Lara Gut-Behrami a remporté son premier titre mondial dans le super-G de Cortina d'Ampezzo (Italie) jeudi.

Elle a devancé Corinne Suter de 34/100 pour un doublé Suisse et l'Américaine Mikaela Shiffrin de 47/100 qui réussit un incroyable comeback sur un podium de vitesse, plus d'un an après son dernier super-G.

Un titre mondial pour Lara Gut-Behrami, c'est une anomalie réparée dans un immense palmarès, après cinq médailles décrochées depuis douze ans aux Championnats du monde.

Dès 2009 à Val d'Isère, à seulement 17 ans, la surdouée avait décroché l'argent en descente et en combiné, avant l'argent du super-G à Schladming en 2013, le bronze en descente en 2015 à Vail, puis le bronze en 2017 à Saint-Moritz en super-G.

Immense favorite du super-G à Cortina d'Ampezzo pour ses septièmes Mondiaux, après quatre victoires d'affilée dans la discipline en Coupe du monde en 2021, Lara Gut-Behrami (29 ans) a assumé son statut. Mais son titre est aussi celui d'une renaissance.

Au sommet en 2016, année de son gros globe de cristal, elle se blesse gravement à un genou avant le slalom du combiné des Mondiaux 2017, début de plusieurs saisons galère.

La femme du footballeur Valon Behrami met du temps à retrouver son niveau. Elle gagne une course en janvier 2018 puis rien jusqu'en février 2020.

Son association avec un nouveau préparateur physique à l'été 2019, l'Espagnol Alejo Hervas, un proche de longue date de la famille Gut, semble tout changer.

"Par le passé, quand c'était compliqué ces dernières années, je ne trouvais pas la fluidité, mais les détails qui me manquaient sont venus avec le travail qu'on a continué à faire jour par jour, techniquement, physiquement, sur le matériel. C'est tout ça qui a permis de mettre les pièces du puzzle ensemble et de retrouver cet enchaînement de manches à très haut niveau", expliquait-elle avant le début de la compétition.

Son caractère bien trempé, qui lui vaut des rapports souvent tendus avec le milieu du ski suisse -elle avait vertement critiqué la piste de Crans Montana le mois dernier, s'attirant l'ire des organisateurs- lui a permis de se hisser de nouveau au sommet.

- Shiffrin proche de l'exploit -

Mais pour la première course de ces Mondiaux, disputée sous le soleil mais avec du vent après trois jours de reports dus à la météo, elle a bien failli être battue par l'incroyable Mikaela Shiffrin. Meilleur temps au dernier chrono intermédiaire, l'Américaine a commis une grosse faute dans la dernière partie qui lui a coûté plusieurs dixièmes et sûrement la victoire.

Tenante du titre, Shiffrin (25 ans) était loin d'être favorite car elle n'avait plus disputé de course de vitesse depuis plus d'un an et sa victoire sur le super-G de Bansko (Bulgarie) en janvier 2020. La mort de son père, puis la crise sanitaire et des problèmes au dos l'ont d'abord éloigné du circuit, avant qu'elle ne décide d'être plus prudente cet hiver et de se contenter des courses techniques.

Shiffrin décroche une huitième médaille mondiale en cinq éditions, après cinq titres (quatre en slalom, un en super-G), une médaille d'argent et une de bronze en géant.

Corinne Suter, deuxième jeudi, décroche à 26 ans sa troisième médaille aux Mondiaux, après l'argent de la descente et le bronze du super-G à Are (Suède) il y a deux ans.

Les Françaises ont manqué leur course: Tessa Worley est 13e à 1 sec 30, Tiffany Gauthier 21e à 2 sec 20 et Laura Gauché 26e à 2 sec 87.