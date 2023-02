Mondiaux de ski alpin: le combiné pour lancer Shiffrin

Le combiné féminin lance lundi à Méribel (Savoie) la quinzaine de compétitions aux Championnats du monde de ski alpin, avec comme immense favorite la star américaine Mikaela Shiffrin.

- Tenante et favorite: Mikaela Shiffrin -

L'Américaine de 27 ans a remporté un super-G et cinq slaloms cet hiver. Combinaison des deux spécialités, le combiné est une épreuve où elle semble intouchable, même si sa dernière tentative, aux Jeux de Pékin en 2022, avait été un échec (sortie en slalom).

"J'ai déjà rempli tous mes objectifs aux Mondiaux en matière de médailles", assure-t-elle avec ses onze podiums (dont six titres) en cinq participations. Avec une douzième médaille lundi, elle pourrait égaler le total du Norvégien Kjetil Andre Aamodt, à la deuxième place de ce classement historique derrière l'Allemande Christl Cranz (quinze), championne des années 1930.

- L'absente: Petra Vlhova -

La Slovaque de 27 ans, alter ego de Shiffrin, avait décroché l'argent du combiné en 2019 à Are (Suède) et en 2021 à Cortina (Italie). Diminuée ces derniers temps, elle a décidé de faire l'impasse sur le combiné et la première semaine des Mondiaux pour se concentrer sur le géant et le slalom en fin de programme.

"Nous allons utiliser ce temps pour nous préparer physiquement et techniquement aux deux disciplines les plus importantes pour nous", a expliqué son entraîneur suisse Mauro Pini.

Sans elle, les Suissesse Michelle Gisin et Wendy Holdener, première et deuxième aux Jeux de Pékin, sont les principales concurrentes de l'Américaine.

- Le chiffre: 0 -

Comme le nombre de combinés disputés cette saison. La Fédération internationale de ski (FIS) a complètement abandonné la discipline, qu'elle juge vieillissante et peu télégénique, depuis deux ans sur le circuit mondial. Elle la conserve pour l'instant lors des grands championnats.

- La Française: Romane Miradoli -

"J'aime beaucoup le combiné, ça va me lancer pour ces Mondiaux, me permettre de mettre les pieds sur la piste", a expliqué la polyvalente française de 28 ans, très à l'aise en super-G.

"Au combiné, l'idée est de prendre le plus d'avance possible en super-G et ensuite de ne pas trop se poser de questions en slalom. J'aime le slalom, ça me prend de l'énergie mais ça m'apporte un plus", pour elle qui dispute régulièrement descentes, super-G et géant au niveau international.

A Pékin, dans un combiné au format descente/slalom, elle avait réussi une superbe descente (quatrième) avant de sortir en slalom, alors qu'elle jouait les premiers rôles.

Elle sera accompagnée lundi de Laura Gauché, huitième aux JO, Karen Smadja-Clément et Tessa Worley, qui ne disputera que la manche de super-G pour découvrir la piste.