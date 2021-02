Mondiaux de ski alpin: le super-G femmes repoussé à jeudi, le combiné hommes à lundi

Le super-G femmes des Mondiaux de ski alpin de Cortina d'Ampezzo (Italie), programmé ce mardi, a finalement été repoussé à jeudi en raison du brouillard, a annoncé la Fédération internationale de ski (FIS).

Le départ de la course, initialement prévu à 13h00 locales (12h00 GMT), avait été dans un premier temps retardé et abaissé en raison du peu de visibilité dû au brouillard sur le haut de la piste.

Après l'annulation de la course, la FIS a annoncé un nouveau chamboulement de son programme, prenant en compte le très mauvais temps annoncé mercredi.

Le super-G dames est donc reprogrammé jeudi à 10h45 (09h45 GMT) avant le super-G hommes, initialement programmé mardi aussi mais repoussé à jeudi 13h00 (12h00 GMT), une annonce qui avait été faite lundi alors qu'un plan de prévention avalanche rendait impossible la préparation de la piste masculine.

La FIS a également annoncé qu'elle repoussait le combiné hommes prévu mercredi à lundi "en raison des prévisions des prochains jours", donc le même jour que le combiné femmes, repoussé lui d'une semaine, du lundi 8 au lundi 15 février, à cause de la neige qui s'abattait sur la station les jours précédents.

Les Mondiaux, qui devaient débuter lundi, ne commenceront donc pas avant jeudi au mieux, avec un programme condensé en 11 jours au lieu de 14.

Les prévisions météo sont plus optimistes à partir de jeudi avec l'arrivée du froid et d'un ciel a priori plus dégagé.