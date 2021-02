Mondiaux de ski alpin: les descendeurs critiquent la piste après l'entraînement

Plusieurs skieurs ont rudement critiqué la piste de descente des Mondiaux de ski alpin de Cortina d'Ampezzo (Italie) vendredi après la premier entraînement officiel.

"Il n'y a pas grand-chose à dire sur cette descente. Ceux qui l'ont vue à la télé ont dû se dire que ce n'était pas beau à voir", a commenté le champion du monde 2017 suisse Beat Feuz. "On ne prend pas de plaisir, mais cela ne change rien. Dimanche, il faudra tout donner."

"Je n'aime pas du tout le tracé, c'est horrible. Quand on prend des virages à 20 km/h, ce n'est pas de la descente. Le haut de la piste est très fun et bien tracé, le bas aussi, mais la section du milieu, c'est une blague. Heureusement, il va y avoir des ajustements d'ici dimanche", s'est plaint l'Américain Bryce Bennett.

En cause, un passage particulièrement difficile en milieu de parcours avec un saut suivi d'une compression puis de deux virages à gauche et à droite. Le passage ayant coûté une sortie de piste à de nombreux skieurs jeudi sur le super-G, les organisateurs ont essayé d'en ralentir l'approche.

"Je crois que personne ne s'est senti à l'aise, il y a presque des courbes de géant pour nous ralentir avant un saut, je pense qu'ils vont modifier le tracé pour donner plus de vitesse", a expliqué le vice-champion du monde 2019 de super-G, le Français Johan Clarey.

"Ce n'est pas évident pour l'organisation non plus, ils font avec le terrain disponible. Le haut est très beau, le bas est très beau mais ce saut au milieu est très compliqué à gérer, comme une verrue. Dommage de devoir en parler à l'avant-veille d'une descente de Mondiaux. Quoiqu'il arrive, il y aura un champion du monde dimanche, et les meilleurs seront dans le coup."

Autre point noir dénoncé, les descendeurs ont environ 20 minutes de marche dans la pente avec quelques escaliers assez raides pour se rendre du télésiège au départ.

"Il faut prendre de la marge pour monter, c'est fatigant, on a la tête qui tourne. Monter je ne sais pas combien d'escalier avec des pompes de ski et la combinaison qui te serre les jambes, c'est pas l'idéal", raconte le Français Maxence Muzaton.

"Est-ce qu'un coureur de 400 m au Mondiaux d'athlétisme accepterait de faire 25 minutes de dénivelé à 2.000 m avant sa finale?", a imagé son compatriote Matthieu Bailet.

L'Italien Dominik Paris a été le plus rapide de ce premier entraînement officiel (le 2e aura lieu samedi puis la course dimanche).