Mondiaux de ski alpin: Mikaela Shiffrin, un ski tout neuf

Après plusieurs mois difficiles, l'Américaine Mikaela Shiffrin semble sur la voie de redevenir la reine du ski mondial. En dominant le combiné des Mondiaux de Cortina d'Ampezzo (Italie) lundi, elle a décroché à seulement 25 ans un 6e titre et une 9e médaille mondiale.

A l'issue d'une manche de super-G et d'une manche de slalom, elle a devancé de 86/100 la Slovaque Petra Vlhova et de 89/100 la Suissesse Michelle Gisin.

Sa discrétion est restée passagère. Mikaela Shiffrin avait décidé cet hiver de ne courir que les disciplines techniques, après une année 2020 marquée par la mort de son père en février, puis la pandémie de coronavirus et enfin des problèmes au dos.

Peu victorieuse par rapport à d'habitude en Coupe du monde (deux courses), la forme de la triple vainqueure du gros globe restait un mystère avant ces Mondiaux.

La réponse est assez claire.

Après la médaille de bronze du super-G jeudi, Shiffrin a écrasé le combiné (un super-G et un slalom) lundi. Et dire qu'elle ne s'était pas alignée sur une course de super-G depuis janvier 2020 à Bansko (Bulgarie)...

- Brignone à la faute -

Avec un 6e titre et une 9e médaille mondiale, à seulement 25 ans et pour ses 5e Mondiaux, elle est sur la route de tous les records.

Elle rejoint l'Autrichienne Annemarie Moser-Pröll au nombre de médailles et n'est plus devancée que par la Française Marielle Goitschel (11 dont 7 titres), la Suédoise Anja Pärson (11 dont 7 titres) et l'Allemande Christl Cranz (15 dont 12 titres).

Avec six titres, elle égale la Suissesse Erika Hess et reste devancée par les trois mêmes skieuses.

Sa moisson a de bonnes chances de continuer cette semaine avec le géant jeudi puis le slalom samedi, dont elle est quadruple tenante du titre.

Comme les coureuses partent dans l'ordre de classement du super-G (contrairement à l'ancien système où les meilleures du super-G partaient en dernier), Shiffrin, 3e du super-G le matin, a très rapidement éteint le suspense.

La petite ambiance avait de toute façon été cassée d'entrée par l'échec de l'Italienne Federica Brignogne, meilleur temps du super-G, partie à la faute dès les premières portes du slalom. "La Fede", tenante du gros globe de cristal, a ainsi manqué l'occasion d'offrir à l'Italie sa première médaille de ces Mondiaux.

Elena Curtoni est bien arrivée 4e, mais très loin du podium (à 1 sec 46), monopolisé par les favorites logiques de la course.

La Slovaque Petra Vlhova (25 ans) est de nouveau devenue vice-championne du monde deux ans après Are (Suède) et décroche une 4e médaille mondiale.

La championne olympique suisse Michelle Gisin (27 ans) a pris la 3e place, son 2e podium aux Mondiaux après sa 2e place du combiné en 2017.

La déception est venue de la double championne du monde en titre, sa compatriote Wendy Holdener, qui est partie à la faute en slalom après avoir été déjà en difficulté sur le super-G.