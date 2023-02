Mondiaux de ski alpin: Pinturault pour bien débuter en combiné

Au lendemain des skieuses, les hommes débutent leurs Championnats du monde de ski alpin mardi à Courchevel avec le combiné, une première chance de médaille pour le héros local Alexis Pinturault malgré une forme incertaine.

- Le tenant: Marco Schwarz -

Après son titre en 2021 à Cortina d'Ampezzo, l'Autrichien, vainqueur du petit globe du slalom en 2021, avait été freiné par une blessure à une cheville en fin d'année.

Depuis, il n'a pas encore retrouvé son meilleur niveau, même s'il a repris des couleurs cette saison, en retrouvant notamment le podium (3e du géant de Schladming) plus de deux ans après son dernier Top 3 sur le circuit !

Le skieur de 27 ans a surtout bluffé tout le circuit en prenant la sixième place de sa première descente en janvier à Wengen (Suisse), un exploit sur l'une des classiques du circuit, illustrant une polyvalence parfaite pour briller sur le combiné.

- Le favori: Loïc Meillard -

Skieur de grand talent, le Valaisan de 26 ans vit depuis quelques années dans l'ombre de son ami Marco Odermatt. En son absence, Meillard a peut-être franchi un cap psychologique en remportant enfin un slalom géant de Coupe du monde à Schladming il y a deux semaines.

Excellent slalomeur et très à l'aise en super-G (3e à Bormio en décembre), Meillard fait figure de favori mais découvre ce statut, lui qui n'a pas encore gagné en grand championnat. Il avait décroché deux médailles de bronze en 2021 à Cortina (combiné et parallèle).

"J'ai peut-être une petite revanche à prendre mais je n'ai pas tant ça en tête, je sais que si j'arrive à montrer mon ski je serai rapide", a indiqué le Suisse.

- Le Français: Pinturault à domicile -

"Pintu" lance ses Mondiaux dans sa station avec la discipline qui l'avait fait roi, champion du monde en 2019 à Are (Suède). Longtemps favori de chaque combiné (10 victoires en Coupe du monde dans la discipline), Pinturault a reculé dans la hiérarchie mondiale depuis son gros globe de cristal en 2021.

A Pékin, il avait chuté lors du slalom du combiné et s'était blessé, terminant les JO diminués. Le leader des Bleus se présente au départ à Courchevel après avoir été fiévreux ces derniers jours.

"Aller chercher le podium, ce serait déjà une belle réussite en soi. Mais il faut être aussi réaliste, le but pour moi est de donner le meilleur et on fera le bilan à la fin", a-t-il indiqué.

- Le chiffre: 8 -

Comme le nombre de skieuses qui ont décidé de ne pas disputer le slalom du combiné féminin lundi, utilisant la manche de super-G comme une prise de repère, comme la Suissesse Lara Gut-Behrami et la Norvégienne Ragnhild Mowinckel, pourtant deuxièmes ex aequo à mi-journée.

Des abandons qui ont laissé seulement vingt skieuses au départ du slalom et fait mal à la crédibilité d'une discipline supprimée du circuit mondial depuis deux ans par la Fédération internationale de ski (FIS), qui paie aux Mondiaux sa politique.

La course hommes devrait subir le même scénario, comme l'ont déjà annoncé plusieurs concurrents.