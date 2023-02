Mondiaux de ski alpin: Shiffrin pour un cinquième titre mondial du slalom

Quadruple championne du monde de la discipline, Mikaela Shiffrin s'élancera une nouvelle fois avec l'or comme seul objectif lors du slalom des Mondiaux de ski alpin, samedi à Méribel.

- La favorite: Mikaela Shiffrin -

Rien ne semble pouvoir arrêter la meilleure skieuse au monde. Médaillée d'argent du super-G, la vedette américaine a marqué un peu plus de son empreinte ces Championnats du monde en s'adjugeant le géant jeudi, glanant au passage son septième titre planétaire dans une quatrième discipline différente.

Cette performance met une nouvelle fois en lumière la polyvalence de la vedette américaine, capable de dominer quelle que soit la discipline.

Mais de toutes les épreuves, c'est bien dans le slalom qu'elle excelle le plus. Lors des cinq derniers Mondiaux, elle a été sacrée à quatre reprises (2013, 2015, 2017, 2019), et a dû se contenter du bronze à Cortina d'Ampezzo, il y a deux ans.

Cette saison n'a pas entamé son règne entre les piquets serrés: elle a gagné cinq des neuf slaloms de Coupe du monde qu'elle a disputés.

- La tenante: Katharina Liensberger -

Il y a deux ans, une star autrichienne naissait dans les Dolomites italiennes. À 23 ans, Katharina Liensberger privait Shiffrin d'un quintuplé et se révélait aux yeux du monde en l'emportant aussi dans le parallèle.

Depuis, Liensberger a fait preuve d'inconstance au point de décevoir au pays du ski. Médaillée d'argent de la discipline à Pékin l'an dernier, elle est méconnaissable cette saison, ponctuée de quatre disqualifications et pas un seul podium.

"Le plus important, c'est que je me sente bien, a-t-elle expliqué à l'AFP. Je veux vivre ces moments à nouveau, skier vite. À Cortina, je me souviens du moment où j'ai passé la ligne avec une seconde d'avance. Je n'y croyais pas, j'avais accompli quelque chose que je voulais vraiment."

- La Française: les adieux de Noens –

Les Bleues sont menées par l'expérimentée Nastasia Noens, qui disputera à domicile ses huitièmes Championnats du monde consécutifs, avant d'arrêter sa carrière en fin de saison.

Déjà présente à Val d'Isère en 2009, la Niçoise de 34 ans encadre une bande de jeunes slalomeuses, avec Marie Lamure (21 ans), Chiara Pogneaux (20 ans) et Doriane Escané (24 ans).

"C'est la maman du groupe, elle nous a accueillies à bras ouverts. Elle nous calme, nous enlève de la pression", salue Lamure, qui espère faire fructifier sa quatrième place du parallèle individuel mercredi.

- Le chiffre: 2 -

Le nombre de médailles déjà obtenues par la Suissesse Wendy Holdener sur le Roc de Fer, la piste de Méribel. Médaillée d'argent du combiné, épreuve d'ouverture de la compétition, puis du parallèle, la skieuse de 29 ans fait partie des favorites au podium du slalom.

Victorieuse des slaloms de Killington (États-Unis) et Sestriere (Italie), Holdener est montée sur quatre podiums dans la discipline cet hiver. De quoi bousculer Mikaela Shiffrin ?