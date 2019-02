Mondiaux de ski: la dernière de Svindal en descente

Les costauds de la descente messieurs s'expliquent samedi aux Mondiaux de ski d'Are, entre les adieux à la compétition du norvégien Aksel Lund Svindal et les rêves de doublé de l'Italien Dominik Paris, déjà sacré en super-G mercredi.

- Le favori: Dominik Paris -

L'Italien réussit pour l'instant la saison parfaite: il est devenu champion du monde pour la première fois de sa carrière en remportant mercredi le super-G après s'être imposé sur deux des plus belles pistes de descente du circuit cet hiver à Bormio (Italie) puis à Kitzbühel (Autriche) où il a signé une 3e victoire.

- Le tenant du titre: Beat Feuz -

Le Suisse a raté son super-G mercredi (18e) mais reste l'un des meilleurs du monde dans la discipline, dont il domine le classement du petit globe à la faveur d'une saison très solide (cinq podiums dont une victoire en six courses).

- La déclaration: "un mec sympa" -

"Il était déjà là pour les Jeux olympiques. On l'a vu lors de la reconnaissance de la piste, c'est un mec sympa".

Le Norvégien Aksel Lund Svindal, qui prendra sa retraite à l'issue de la descente, à propos du prince héritier Haakon de Norvège, qui sera présent à Are.

- Le chiffre: 3 -

En cas de victoire pour la dernière course de sa carrière, Svindal deviendrait le premier skieur de l'histoire triple champion du monde de descente après 2007 à Are déjà et 2013 à Schladming.

Samedi 9 février: descente messieurs, départ à 11h30 GMT