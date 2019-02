Mondiaux de ski: le slalom du combiné partira finalement à 15h00 GMT

Le slalom du combiné alpin des Mondiaux de ski d'Are (Suède) disputé lundi est finalement repoussé à 15h00 GMT, a annoncé l'organisation.

Initialement programmé à 13h30 GMT, le slalom avait déjà été repoussé d'une heure à cause du vent qui a retardé la descente en matinée, puis a de nouveau été différé de 30 minutes.

L'Italien Dominik Paris a dominé la descente, les spécialistes de slalom autrichien Marco Schwarz et français Victor Muffat-Jeandet et Alexis Pinturault étant repoussés respectivement à 1 sec 25, 1 sec 49 et 1 sec 52.