Mondiaux de ski: miracle en bronze pour Vonn, doublé doré pour Stuhec

La reine du ski alpin Lindsey Vonn achève sa carrière avec une médaille de bronze presque inespérée, offrant des adieux émouvants au monde du ski à l'issue de la descente des Mondiaux d'Are (Suède) remportée dimanche par la Slovène Ilka Stuhec.

La légende du ski suédois Ingemar Stenmark et ses 86 victoires en Coupe du monde (devant Vonn, 82), a avancé sa venue dans la petite station du Jämtland pour rendre hommage à l'Américaine et lui remettre le bouquet sur le podium ainsi qu'à la vainqueure du jour, Stuhec, l'une des héritières de l'Américaine qui conserve son titre mondial.

Le soleil est soudain apparu, comme pour saluer la reine Lindsey lors de son passage avec le 3e dossard, sur cette descente hyper raccourcie en raison du vent qui sévissait dimanche au sommet du Areskutan.

Après à peine plus d'une minute d'effort, Vonn a étalé sa joie en franchissant la ligne, salué le public en s'inclinant tel un comédien, avant que l'Allemande Viktoria Rebensburg ne la rejoigne sur la piste pour s'agenouiller devant elle puis lui sauter des les bras.

"C'est une championne incroyable avec tout ce qu'elle a réussi. J'étais émue et je voulais juste lui montrer mon respect à ce moment là", a expliqué l'Allemande en zone mixte.

La première marque d'affection d'une longue série de "hugs" à la mode l'américaine, marquant le respect et l'affection du milieu du ski pour Lindsey Vonn, son palmarès unique (championne olympique, double championne du monde, quadruple vainqueure du gros globe), et sa résilience pour ses multiples retours de blessures.

- "La fin parfaite" -

Accompagnée de sa petite chienne Lucy vêtue d'un étonnant manteau rose, la grande blonde (1,78 m) aux longs cheveux lisses a promené son sourire éclatant jusqu'au podium puis en conférence de presse.

"J'espérais vraiment gagner une médaille ici. Je voulais monter sur le podium une dernière fois. Je ne voulais pas que Cortina (en Italie en janvier) soit ma dernière course. Je voulais partir par la grande porte", a-t-elle expliqué.

Toutes ces marques d'affection des autres skieuses, "c'est la plus belle chose qui me soit arrivée ces dernières semaines (..) Leur respect était tout pour moi. C'était super d'avoir cette opportunité de leur dire au revoir, de les serrer dans mes bras. C'était juste la fin parfaite", au lendemain de celle réussie du Norvégien Aksel Lund Svindal samedi, 2e la descente messieurs.

"Brille Lindsey! Merci pour ces moments passés ensemble et félicitations pour ta carrière", a écrit sur son compte Twitter son ancienne rivale slovène Tina Maze, quadruple championne du monde.

Même Mikaela Shiffrin, sa coéquipière avec qui Vonn a échangé quelques piques ces derniers jours, l'a saluée sur les réseaux sociaux: "Félicitations à Lindsey pour une dernière course parfaite".

- Stuhec conserve son titre -

Acquise devant un public très familial et ses poussettes équipées de pneus neige, la 3e place de Vonn lui permet de décrocher à 34 ans une 8e médaille sur six Mondiaux différents, sa 3e à Are après deux 2e places en 2007 (super-G et descente).

Ce résultat paraissait inespéré après une saison gâchée par une blessure au genou gauche en novembre et un retour difficile en janvier à Cortina (15e puis 9e des descentes, abandon dans le super-G), qui l'avait convaincu d'annoncer la fin de sa carrière, estimant que son corps ne pouvait plus supporter l’exigence du haut niveau.

Dernière skieuse à profiter du soleil, la Slovène Ilka Stuhec (dossard 9) a conservé son titre acquis il y a deux ans à Saint-Moritz (Suisse), une performance pas réalisée depuis 30 ans et le doublé de la Suissesse Maria Walliser (1987 et 1989).

Stuhec a réussi à revenir au plus haut niveau après une saison 2017/2018 blanche à cause d'une grave blessure au genou gauche.

Elle devance de 23/100e la Suissesse Corinne Suter, décidément très à l'aise sur la piste suédoise après sa médaille de bronze du super-G mardi, alors qu'elle n'était jamais montée sur un podium de Coupe du monde auparavant.

"Ca a toujours été mon rêve de monter sur le podium avec Lindsey. Elle est et restera la reine de la vitesse pour toujours", a tenu à rendre hommage la jeune Suissesse (24 ans).