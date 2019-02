Mondiaux de ski nordique: la France 5e au sprint par équipes

Richard Jouve et Lucas Chanavat ont réussi dimanche la meilleure performance française des Mondiaux de nordique en prenant la 5e place du sprint par équipes à ski de fond, à Seefeld-in-Tirol en Autriche.

Au passage du dernier relais, Chanavat s'est élancé en quatrième position dans un groupe de six qui pouvait encore prétendre aux médailles.

Le groupe a explosé lorsque le Norvégien Klaebo, la star du sprint mondial, a placé son effort en vue de l'arrivée. Chanavat a alors coincé et seul le Russe Bolshunov est parvenu à rester dans le sillage de Klaebo.

La Norvège a pris la médaille d'or, devant la Russie et l'Italie. Klaebo compte désormais deux médailles d'or, après celle du sprint individuel, et la Norvège a remporté cinq des six médailles d'or déjà attribuées à ski de fond.

Les Norvégiennes ont laissé filer la victoire dimanche en terminant troisièmes du sprint par équipes, remporté par la Suède devant la Slovénie.

En combiné nordique, l'équipe de France (Gérard/Maxime Laheurte), qui traverse un hiver difficile en termes de résultats, a pris la sixième place du sprint par équipes remporté par l'Allemagne devant la Russie et l'Italie.

Ce dimanche étant dédié aux compétitions par nations, le saut à ski a couronné l'Allemagne, qui avait déjà dominé la compétition individuelle la veille en prenant les deux premières places. Les quatre sauteurs allemands ont devancé sur le grand tremplin leurs adversaires autrichiens et japonais, permettant ainsi à Markus Eisenbichler de remporter sa deuxième médaille d'or des Mondiaux, après son titre sur grand tremplin individuel samedi.

Classements:

Ski de fond:

Sprint par équipes dames:

1. Suède(Nilsson/Dahlqvist) 15:14.93

2. Slovénie (Visnar/Lampic) à 0.37

3. Norvège (Östberg/Falla) 0.60

Sprint par équipes messieurs:

1. Norvège (Iversen/Klaebo) 18:49.86

2. Russie (Retivich/Bolshunov) à 1.88

3. Italie (de Fabiani/Pellegrino) 4.73

4. Suède (Halfvarsson/Svensson) 4.73

5. France (Jouve/Chanavat) 9.13

Combiné nordique:

Sprint par équipes:

1. Allemagne (Frenzel/Riessle) 28:29.5

2. Norvège (Schmid/Riiber) à 8.2

3. Autriche (Rehrl/ruber) 9.2

...

6. France (Gerard/Laheurte) 1:44.6

Saut à skis:

Grand tremplin par équipes:

1. Allemagne 987,5 pts

2. Autriche 930,9

3. Japon 920,2