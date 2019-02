Mondiaux de ski: "Un moment spécial" pour Pinturault

Alexis Pinturault a décroché son premier titre mondial lundi en remportant le combiné d'Are (Suède), "un moment spécial" et "un sentiment d'accomplissement important" pour le skieur français.

Q: Que ressentez-vous après ce titre ?

R: "C'est beaucoup d'émotion. Ça fait longtemps qu'on me parle d'un titre en combiné, ça fait longtemps que je n'y arrivais pas, donc je suis très heureux que ça paye, avec la plus belle des médailles (...) Ce premier titre mondial restera évidemment un moment spécial, c'est un sentiment d'accomplissement important. Maintenant, il me reste deux belles épreuves sur ces Mondiaux (géant et slalom), je dois récupérer car je me suis fait mal au genou gauche sur le haut de parcours en descente et je dois passer une IRM."

Q: Que représente un titre de champion du monde ?

R: "Etre champion du monde était un objectif depuis longtemps. Un skieur peut gagner des courses de Coupe du monde, des globes, des Mondiaux et des Jeux olympiques. Maintenant, je peux me dire que les Mondiaux, c'est fait."

Q: Avez-vous pensé à votre échec des Mondiaux de Saint-Moritz en 2017 ?

R: "Je n'y ai pas pensé aujourd'hui mais les jours précédents. Ca m'a marqué. J'essayais de faire abstraction de cela et de ne pas faire les mêmes erreurs. Aujourd'hui j'étais nerveux car c'était ma première épreuve des Mondiaux, mais j'ai essayé de rester calme et concentré sur ce que j'avais à faire."

Propos recueillis en zone mixte