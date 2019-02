Mondiaux de skiathlon: Parisse cinquième, Manificat forfait

En l'absence du leader de l'équipe de France Maurice Manificat, forfait en raison d'une infection virale, Clément Parisse a réussi la meilleure performance tricolore des Mondiaux de nordique samedi en Autriche, avec une cinquième place sur le skiathlon.

Parisse, qui n'avait jamais fait mieux cette saison qu'une sixième place en coupe du monde, a terminé dans le petit groupe de tête de cinq hommes qui s'étaient détachés dans la deuxième partie de cette épreuve de 30 km (15 km classique + 15 km skating).

Le Haut-Savoyard n'a cédé qu'au moment de l'emballage final, lorsque le vétéran Norvégien Sundby a fait exploser l'échappée en plaçant une attaque. Il termine à vingt secondes des trois premiers, arrivés dans la même seconde: Sjur Roethe (NOR), Alexander Bolshunov (RUS) et Sundby (NOR).

Le tricolore Adrien Backscheider termine également dans le top-10, en 8e position à plus d'une minute du vainqueur.

Chez les dames (skiathlon de 15 km), la grandissime favorite norvégienne Therese Johaug a mené la course quasiment de bout en bout. Elle avait défrayé la chronique en subissant en 2016 un contrôle positif à un stéroïde qu'elle imputait à un baume pour les lèvres.

Suspendue 18 mois, elle avait été privée des Jeux olympiques de PyeongChang. Revenue cette saison, à 30 ans, elle a écrasé ses adversaires cet hiver en remportant toutes les courses de distance de coupe du monde auxquelles elle a participé.

Côté tricolore, seule Anouk Faivre Picon est entrée dans les 30 (20e à 2 min 57,5 sec).

En saut à ski, l'équipe d'Allemagne a créé la surprise en prenant les deux premières places du concours sur grand tremplin, avec Markus Eisenbichler (131,5+135,5 m)et Karl Geiger (131,0+130,5). Le Suisse Killian Peier (131,0+129,5) complète le podium. Le grand favori japonais Ryoyu Kobayashi échoue au pied du podium, en quatrième position.

Ski de fond:

Classement du 30 km skiathlon messieurs:

1. Sjur Roethe (NOR) 1h 10 min 21,8 sec

2. Alexander Bolshunov (RUS) à 0,1 sec

3. Martin Johnsrud Sundby (NOR) 0,7

4. Livo Niskanen (FIN) 12,3

5. Clément Parisse (FRA) 20,7

...

8. Adrien Backscheider (FRA) 1:03,6

19. Jules Lapierre (FRA) 2:58,4

35. Jean-Marc Gaillard (FRA) 4,64,4

Classement du 15 km skiathlon dames:

1. Therese Johaug (NOR) 36:54,5 min

2. Ingvild Flugstad Oestberg (NOR) à 56,6 sec

3. Natalia Nepryaeva (RUS) 58,7

4. Astrid Uhrenholdt Jacobsen (NOR) 1:02,0

5. Frida Karlsson (SWE) 1:07,4

...

20. Anouk Faivre Picon (FRA) 2:57,5

31. Delphine Clauder (FRA) 3:36,1

43. Laura Chamiot Maitral (FRA) 4:55,4

Saut à ski

Classement du concours grand tremplin:

1. Markus Eisenbichler (GER) 279,4 pts (131,5+135,5 m)

2. Karl Geiger (GER) 267,3 (131,0+130,5)

3.Killian Peier (SUI) 266,1 (131,0+129,5)

4. Ryoyu Kobayashi (JAP) 262,0 (133,5+126,5)

5. Kamil Stoch (POL) 259,4 (128,5+129,5)