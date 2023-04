Monte-Carlo: Rublev assomme Struff et passe en demies

Le Russe Andrey Rublev, 6e mondial, a remporté vendredi un match de cogneurs face à l'Allemand Jan-Lennard Struff (100e) 6-1, 7-6 (7/5) et retrouvera les demies du Masters 1000 de Monte-Carlo.

"J'ai très bien commencé, mais dans le second set il a élevé son niveau et moi je suis devenu un peu nerveux. Heureusement, j'ai retrouvé mon calme dans le tie break", a commenté le Russe de 25 ans.

Il tentera samedi de se hisser en finale en affrontant le double tenant du titre Stefanos Tsitsipas (3e) ou l'Américain Taylor Fritz (10e).

Rublev avait atteint la finale du premier grand tournoi sur terre battue de la saison en 2021 en battant le roi de la surface Rafael Nadal en demies. Il avait ensuite échoué face à Tsitsipas pour le titre de cette édition particulière puisque disputée à huis clos en raison du covid.

Vendredi sous le soleil et devant du public, il a mis un terme abrupt au très beau parcours de Struff qui, issu des qualifications, avait ensuite enchaîné des victoires dans le tableau principal en écartant notamment l'Australien Alex de Minaur (19e) au 2e tour puis le Norvégien Casper Ruud (4e), finaliste des derniers Roland-Garros et US Open.

Complètement dépassé dans la première manche, Struff a rééquilibré les débats dans la seconde. Et quand Rublev a réussi un break blanc pour se détacher 4-3, l'Allemand a immédiatement recollé à 4-4.

Les deux joueurs en sont ainsi arrivés au tie break où Rublev s'est offert deux balles de match consécutives: Struff a sauvé la première d'un superbe coup gagnant, mais il s'est incliné sur la seconde.