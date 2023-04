Monte-Carlo: Tsitsipas tombe de haut

Stefanos Tsitsipas semblait sûr de son fait et voler vers un triplé au Masters 1000 de Monte-Carlo, alors il est tombé de haut vendredi lorsque Taylor Fritz lui a coupé les ailes dès les quarts de finale.

Exempté de premier tour, aidé par l'abandon de son adversaire au deuxième et nettement dominateur en 8es de finale, Stefanos Tsitsipas était sur une trajectoire ascendante. Et comme, après les forfaits de Rafael Nadal et Carlos Alcaraz dès avant le début du tournoi, le grand favori Novak Djokovic avait bu la tasse la veille, le Grec double tenant du titre et finaliste à Roland-Garros en 2021, pouvait croire avoir un tableau dégagé.

Au point d'ironiser, en vue de son quart contre l'Américain Fritz, après sa nette victoire sur le Chilien Nicolas Jarry (58e) jeudi: "La terre battue aux Etats-Unis, c'est comme une licorne sur un skateboard", a-t-il écrit sur la caméra en sortant du court, dans le pur style ésotérique tsitsipassien. Il a ensuite expliqué avoir voulu souligner la rareté des courts en terre aux Etats-Unis et donc le manque d'habitude des joueurs américains sur cette surface.

Alors Fritz n'a pas manqué de lui faire ravaler son affirmation. Après l'avoir mangé 6-2, 6-4 en 1h10 sur le court, il a enfoncé le clou: "USA terre battue ???", a-t-il à son tour écrit ironiquement sur la caméra du court Rainier III.

- "Jour sans" -

Très déçu d'avoir eu "un jour sans", Tsitsipas a toutefois pointé les circonstances externes qui ont joué contre lui.

A commencer par son épaule qui le fait toujours souffrir depuis sa finale à l'Open d'Australie fin janvier: "La blessure m'a empêché de monter en puissance et en rythme", a-t-il déploré.

Et puis il y a les adversaires qu'il pense particulièrement motivés pour l'affronter.

"Ils savent à quel point je suis capable de bien jouer sur terre et ils ont faim, ils n'ont rien à perdre", a-t-il relevé.

Il était pourtant en confiance en abordant son match contre Fritz qu'il avait battu lors de leur trois précédentes rencontres, sur dur. En outre, il restait sur une série de douze matchs gagnés sur la terre monégasque, avec un seul set perdu au total.

Mais il a été dépassé par Fritz qui affrontera le Russe Andrey Rublev (6e) samedi pour une place en finale.

Ce dernier a remporté un match de cogneurs face à l'Allemand Jan-Lennard Struff (100e) 6-1, 7-6 (7/5).

"J'ai très bien commencé, mais dans le second set il a élevé son niveau et moi je suis devenu un peu nerveux. Heureusement, j'ai retrouvé mon calme dans le tie break", a commenté le Russe.

- Medvedev tombe aussi -

Il avait atteint la finale du premier grand tournoi sur terre battue de la saison en 2021 en battant le roi de la surface Rafael Nadal en demies. Il avait ensuite échoué face à Tsitsipas pour le titre de cette édition particulière puisque disputée à huis clos en raison du covid.

Dans le haut du tableau, la demi-finale opposera Holger Rune (9e) à Jannik Sinner (8e).

Le jeune Danois, tout frais puisqu'il avait bénéficié la veille du forfait de Matteo Berrettini, a tenu en échec le Russe Daniil Medvedev (5e) qui avait, au contraire, livré une bataille de plus de trois heures pour écarter Alexander Zverev à 23h00 passées.

"Ca a peut-être eu une influence, mais il faut dire que Holger a très bien joué", a estimé Medvedev.

En 1h17, Rune s'est qualifié pour sa première demie à Monte-Carlo sur le score sans appel de 6-3, 6-4.

De son côté, Sinner a brusquement fait redescendre sur terre (6-2, 6-2) son compatriote Lorenzo Musetti (21e) qui avait fait le match de sa vie la veille pour éliminer le N.1 mondial et favori du tournoi Novak Djokovic.

Quoi qu'il arrive désormais, Monte-Carlo sacrera un vainqueur inédit dimanche.