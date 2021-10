Montebourg pour attribuer des logements vacants gratuits contre rénovation

Le candidat ex-PS à la présidentielle Arnaud Montebourg, qui prône un "retour à la terre", propose que l'Etat rachète le "million" de logements vacants dans les campagnes pour les réattribuer gratuitement à des ménages souhaitant accéder à la propriété.

"C'est une politique de réaménagement du territoire", a fait valoir sur RTL l'ancien ministre du Redressement productif, en prenant l'exemple d'initiatives menées en Italie du Sud "avec un succès phénoménal".

Partant du constat que des millions de Français "veulent changer de vie mais n'y arrivent pas car ils ont de trop petits salaires", tandis qu'"il y a un million de biens vacants dans les territoires", il propose que l'Etat "les rachète, avec une agence, avec les collectivités locales, et les attribue gratuitement à toute personne qui n'est pas déjà propriétaire, ce qui permet l'accession à la propriété".

"En contrepartie, ils habitent ce bien et surtout le rénovent à leur frais, ce qui va faire plus d'activité pour les artisans, plus de population dans les villages et les petites villes, des commerces nouveaux, car tous ces gens veulent changer de vie professionnelle", et des "écoles qui vont à nouveau peut-être se remplir", a souligné l'ancien socialiste.

Il n'a toutefois pas chiffré le coût d'un tel programme.

Selon l'Insee, la France hors Mayotte comptait 3,1 millions de logements vacants en 2020, en augmentation "marquée depuis 2006", même si "cette hausse s’atténue sur les dernières années".