Montparnasse: la SNCF assurera tous ses trains vendredi

La SNCF a annoncé jeudi qu'elle prévoyait de faire circuler tous les trains prévus au départ et à l'arrivée de Paris Montparnasse vendredi, une semaine après l'incendie d'un transformateur qui a privé la gare et son centre de maintenance de courant.

"Les opérations de maintenance des rames TGV ont repris progressivement depuis (le retour de l'alimentation électrique haute tension) lundi soir. Tous les TGV sont désormais disponibles pour assurer un trafic normal à l'occasion de ce nouveau week-end de départs en vacances et de retours", a expliqué la SNCF dans un communiqué.

Si aucun train ne sera annulé, la composition de certains TGV pourrait être modifiée et les voyageurs seront prévenus, a-t-elle ajouté.

Les Intercités et trains du quotidien (TER vers Chartres et Le Mans et Transilien) circuleront également normalement, a précisé un porte-parole à l'AFP.

L'incendie d'un poste électrique alimentant Montparnasse, vendredi dernier, avait contraint la SNCF à utiliser une sous-station normalement dédiée à la région de Versailles, ce qui lui a permis de faire fonctionner la gare a minima avec 40% de la puissance électrique habituelle pendant que RTE, le gestionnaire du réseau haute tension, travaillait à rétablir le courant.

Si l'électricité haute tension est revenue lundi soir, la SNCF a manqué de matériel pendant la semaine, car son centre de maintenance de Châtillon (TGV) a dû rattraper le retard accumulé.