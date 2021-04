A Montpellier, Macron s'engage à lutter contre les violences et les trafics

En faisant une tournée des "points chauds" de Montpellier dans une voiture de police banalisée, en visitant un ancien point de deal et en discutant avec habitants et policiers, Emmanuel Macron a voulu lundi montrer son engagement à lutter contre les narcotrafiquants et améliorer la "sécurité du quotidien".

Le chef de l'Etat s'est rendu lundi matin au commissariat central de Montpellier où les policiers ont tous témoigné de la hausse des violences, qu'elle viennent des trafiquants de drogue, de manifestants devenus bien plus agressifs depuis les "gilets jaunes" ou dans la vie quotidienne.

M. Macron avait lui-même dressé ce constat dimanche dans un entretien au quotidien Le Figaro, où il a défendu sa stratégie sur ce sujet qui s'annonce comme un enjeu clé de la présidentielle. En particulier, il a promis de tenir son objectif de 10.000 policiers supplémentaires d'ici à 2022, dont 50 de plus à Montpellier.

Lundi après-midi, après avoir passé 40 minutes dans une voiture avec des policiers de la Bac qui lui ont montré les points de deals, il s'est rendu dans les sous-sols d'une résidence du quartier de La Mosson.

C'est là qu'en février s'était installé un groupe de dealers armés, qui avaient pris en otage des agents de sécurité et tagués le nom de leur point de deal sur les murs. Une grosse opération de police les a délogés, au grand soulagement des habitants.

"C'était des gens prêts à tout, qui faisaient des menaces verbales très violentes. Les gens avaient peur. On se sent plus en sécurité maintenant car la police est visible", s'est félicité Michel Bouvière, retraité habitant du quartier.

Plusieurs habitants lui ont exposé les problèmes de ce "quartier de reconquête républicaine" où 58% des 22.000 habitants vivent sous le seuil de pauvreté et où le taux de chômage atteint 47%. Le 1er novembre, une fusillade y a éclaté en plein jour et une balle perdue s'était logée dans le mur de la chambre d’une petite fille.

-"plus de mixité"-

"Mon fils m'a demandé si le prénom de Pierre existait vraiment. cela m'a vraiment choquée. Il faut davantage de mixité dans ce quartier", lui a dit une habitante voilée, membre du Conseil de quartier.

"On veut changer l'image de La Mosson. Que tout le monde retrouve la dignité. C'est en train de changer", dit une déléguée de parents d'élèves.

"A partir du moment où l'on démantèle un point de deal, il y en a un autre, voire deux autres, qui se créent ailleurs. Le réseau devient beaucoup plus large que ce qu'on pouvait voir par le passé. Avant on avait Marseille point final, maintenant on a le même banditisme de Marseille à Nîmes et Montpellier", a indiqué à l'AFP Bruno Bartocetti, du syndicat SGP-FO, le syndicat majoritaire dans la police.

"Il faut une présence policière mais aussi des animateurs sociaux, il faut que la justice soit en capacité de fonctionner. Tout ne doit pas reposer sur les épaules de la police nationale".

Un homme a été grièvement blessé par balles lundi matin à Montpellier près du centre ancien, et son pronostic vital est engagé.

Le chef de l'Etat a reconnu dimanche, dans l'entretien au Figaro, "une forte augmentation des violences sur les personnes". Un sujet régalien sur lequel il est fortement critiqué par la droite et qui s'annonce comme un enjeu clé de la présidentielle.

Il a discuté lundi matin à l'Hôtel de police de Montpellier avec une dizaine de policiers représentants les différents services. Quelques manifestants tenus à distance l'ont hué à son arrivée.

"Notre travail essentiel est la lutte contre le trafic de drogue. On a affaire à des jeunes plus organisés qu'avant, plus armés, qui se sont plus organisés avec les confinements", a témoigné Ludivine, seule femme policière de la Bac.

La "violence s'est développée" durant les "gilets jaunes", a raconté un policier. En 2018, "on a eu pas mal de blessés". Depuis "les manifestants sont devenus plus pros. Ils n'hésitent pas à venir au contact. C'est une véritable armée qu'on a en face".

Autre sujet brûlant, la captation d'images. "Les jeunes délinquants sont sans cesse en train de filmer les policiers. Mon fils de 16 ans ne parle pas de ma profession au lycée", a expliqué un policier. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a rappelé que les caméras-piétons portées par les forces de l'ordre seraient déployées à partir de juillet.

Le Premier ministre Jean Castex doit prolonger mardi cette séquence sécuritaire en inaugurant le nouveau centre pénitentiaire de Lutterbach, dans le Haut-Rhin, où il annoncera les sites retenus pour la construction de nouvelles prisons, alors que M. Macron a promis 15.000 nouvelles places d’ici à 2027.

