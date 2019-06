Montreuil: les bonnes recettes d'un "petit" meeting

Semenya, Taylor, Pichardo, Ta Lou, Muir: il ne s'agit pas du casting d'un meeting de Ligue de diamant mais bel et bien de l'affiche de la réunion de Montreuil, qui parvient chaque année à attirer de grands noms de l'athlétisme mondial malgré des moyens limités.

Par quel miracle, la compétition organisée dans le petit stade Jean-Delbert, d'une capacité de 4.086 places, est-elle devenue l'un des rendez-vous qui comptent dans la saison? Des organisateurs aux petits soins pour les athlètes, une bonne connaissance du milieu, des manageurs pour attirer des vedettes et une ambiance "conviviale", selon le directeur Loïc Giowachini: tels sont les ingrédients qui font le succès du meeting dionysien.

Le budget total de 300.000 euros, financé par des partenaires privés à 70%, ne permet pas de faire de folies. Monter un "plateau" d'athlètes de qualité dépend donc d'autres critères.

"Les stars appellent les stars, par le bouche à oreille. L'année dernière, on avait Genzebe Dibaba, Renaud Lavillenie, Armand Duplantis, ça attire les autres, ça nous crédibilise", explique à l'AFP M. Giowachini, président du club organisateur du CA Montreuil, qui n'hésite pas à monter lui-même sur un tracteur pour mettre le stade en configuration athlétisme ou à nettoyer les toilettes. Signes du côté "familial" de l'évènement.

- "Une question d'opportunités" -

"Les athlètes connaissent ce meeting, il y a du beau monde qui y est passé, donc c'est plus facile d'attirer des grands noms, abonde René Auguin, influent agent d'athlètes et également responsable du "plateau", interrogé par l'AFP. On a aussi la réputation d'avoir des courses bien montées, une piste rapide (...) Les athlètes sont aussi bien reçus, l'hôtel est correct, la nourriture est bonne. A Turku (Finlande), le même soir, il y a un meeting classé World Challenge (2e division mondiale, ndlr) avec un concours de triple saut, et ils n'ont pas réussi à attirer Taylor ou Pichardo alors qu'ils ont beaucoup plus de budget".

Savoir être malin et sauter sur les occasions qui se présentent font aussi partie de la formule magique pour convaincre des pointures de faire le déplacement à Montreuil comme dans d'autres "petits" meetings à succès, nombreux dans l'athlétisme international (Rieti en Italie, Ostrava en République Tchèque etc.).

L'Américain Christian Taylor, double champion olympique du triple saut, sera par exemple bien présent en Seine-Saint-Denis après avoir manqué la Ligue de diamant à Rome le 6 juin à cause d'un désaccord sur sa prime de participation.

"C'est une question d'offre et de demande mais aussi une question d'opportunités, selon René Auguin. Christian Taylor sait que Montreuil a beaucoup moins de budget que Rome et qu'il faut donc rester raisonnable".

- "Proche des spectateurs" -

"J'adore ces ambiances familiales, plus intimistes, avec une énergie différente, indique ainsi Taylor à l'AFP. En plus c'est la ville de Teddy Tamgho (le Français champion du monde en 2013, ndlr), l'esprit du triple saut est présent, il doit y avoir une part de magie!".

"Montreuil? Parce que c'est tout près de Paris, assène de son côté l'Américain Arries Merritt, interrogé par l'AFP. En France, il y a de bons meetings, toujours bien organisés. Et je suis ici car je reviens d'une opération d'un genou en décembre et j'ai besoin de compétitions plus +petites+ meetings pour me tester".

"Pour moi, peu importe que ce soit petit, au contraire. C'est moins impersonnel, je suis plus proche des spectateurs que sur la plupart des compétitions de Ligue de diamant", poursuit le champion olympique et recordman du monde du 110m haies (12 sec 80).

Pour Caster Semenya c'est encore une histoire d'aubaine: la Sud-Africaine a vu dans la ville de Seine-Saint-Denis la possibilité de courir un 2.000 m, une distance non concernée par le nouveau règlement sur les athlètes hyperandrogènes, finalement suspendu provisoirement pour elle par le Tribunal fédéral suisse le 3 juin. Une nouvelle occasion en or qu'a su parfaitement saisir Montreuil.