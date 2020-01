Mort à 27 ans au Népal de l'homme le plus petit du monde

L'homme considéré comme le plus petit du monde en capacité de marcher est mort vendredi à l'âge de 27 ans dans un hôpital du Népal, a annoncé sa famille.

Khagendra Thapa Magar, qui mesurait 67,08 centimètres, a succombé à une pneumonie à Pokhara, une ville située à 200 kilomètres de la capitale de ce pays himalayen Katmandou où il vivait avec ses parents.

"Il a été hospitalisé à plusieurs reprises pour une pneumonie. mais cette fois, son coeur a également été affecté. Il est mort aujourd'hui", a dit à l'AFP son frère Mahesh Thapa Magar.

Khagendra Thapa Magar, dont le nom figurait dans le Livre Guinness des Records, avait une première fois été reconnu en 2010, après son 18e anniversaire, comme étant l'homme le plus petit du monde pouvant se déplacer sur ses jambes. Il avait alors été photographié tenant un certificat à peine plus court que lui.

Puis il avait été dépossédé de ce "titre" par Chandra Bahadur Dangi, un compatriote, qui mesurait 54,6 centimètres.

Et c'est à la mort de ce dernier, en 2015, que Khagendra Thapa Magar avait recouvré son certificat.

"Il était si petit quand il est né qu'il pouvait tenir dans la paume de notre main et que l'on avait beaucoup de mal à lui faire prendre un bain", a raconté son père, Roop Bahadur, d'après le Guinness des Records.

Précédé de sa notoriété, il aura voyagé dans plus de dix pays et sera passé à la télévision en Europe et aux Etats-Unis.

"La vie peut être un défi quand vous ne pesez que six kilogrammes et vous ne trouvez pas votre place dans un monde bâti pour des personnes entrant dans la moyenne. Mais Khagendra n'a en aucun cas laissé sa petite taille l'empêcher de profiter du meilleur de notre vie", a réagi Craig Glenday, le rédacteur en chef du Guinness.

Khagendra Thapa Magar a en outre été le visage d'une campagne officielle pour promouvoir le tourisme au Népal, qui l'a présenté comme l'homme le plus petit dans le pays qui abrite la plus haute montagne de la planète, l'Everest.

Parmi ses rencontres marquantes, celle qu'il a eue avec la plus petite femme du monde, Jyoti Amge, une Indienne.

Sur une vidéo diffusée par le livre Guinness des Records, on peut le voir jouer de la guitare avec son frère ou faire du vélo.

Après sa mort, son "titre" revient à un Colombien, Edward "Nino" Hernandez, dont la taille est de 70,21 centimètres.

L'homme le plus petit du monde dans l'incapacité de marcher ou de tenir debout sans être aidé reste le Philippin Junrey Balawing, qui ne mesure que 59,93 centimètres.