Mort d'"El Conejo", un des criminels les plus recherchés du Venezuela

"El Conejo" (le lapin), chef d'une bande criminelle recherché depuis des mois et pour lequel les autorités offraient un million de dollars de récompense, a été tué, a annoncé le ministre de l'Intérieur vénézuélien Remigio Ceballos.

"Carlos Enrique Gomez Rodriguez, alias +El Conejo+ (...), recherché pour les crimes de terrorisme, extorsion, enlèvement, homicide et autres crimes, a été tué", a déclaré M. Ceballos dans un communiqué diffusé par la télévision publique.

Gomez Rodriguez était le chef d'un dangereux gang, connu sous le pseudonyme de son chef, qui opérait dans l'Etat d'Aragua, dans le centre-nord du pays. Selon une source proche de la police, il devait son surnom à d'imposantes incisives.

Le ministre n'a pas donné de détails précis sur la manière dont "El Conejo" a été "tué", mais il a indiqué que ce dernier avait trouvé la mort à l'issue d'une opération qui avait duré "plusieurs mois" dans tout le pays, en particulier dans l'Etat d'Aragua.

Les forces de l'ordre ont également arrêté "36 criminels", saisi "16 armes à feu, du matériel de guerre, des radios portables, des motos et des téléphones".

"El Conejo" était activement recherché depuis plus d'un an et sa tête avait mise à prix à 1 million de dollars - soit un peu plus de 186.000 salaires minimums vénézuélien - en février après des échanges de coups de feu avec la police.

En février 2022, un autre chef de bande organisée, Carlos Luis Revette alias "El Koki", allié de "El Conejo", avait également été tué. Il faisait l'objet d'une récompense de 500.000 dollars.

Le Venezuela est, avec le Honduras, le pays le plus violent d'Amérique latine, avec près de 11.000 morts violentes entre 2021 et 2022, selon l'Observatoire vénézuélien de la violence (OVV), une ONG qui fait référence en l'absence de chiffres officiels.