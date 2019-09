Mort de Louis Joinet, un épris de justice

On s'est connu, on s'est reconnu

On s'est perdu de vue, on s'est r'perdu d'vue

On s'est retrouvé, on s'est réchauffé

Puis on s'est séparé

Stéphane Hessel et Louis Joinet à Paris, en 2012 Frantz Vaillant

Louis Joinet avec Shirin Ebadi, première femme à avoir exercé la fonction de juge en Iran et Prix Nobel de la Paix en 2003 (Frantz Vaillant)

À Nevers, Madame Denise, coiffeuse

Une malheureuse femme, tondue en place publique lors de la Libération (Extrait du film "Un certain Monsieur Joinet) de Frantz Vaillant

Premier éducateur de rue en France



Germaine, l'Algérie et la nuit tragique

Germaine Joinet, femme de Louis Joinet, dans les années 50 en Algérie (archives personnelles Louis Joinet)

Coupure de presse lors de l'affaire Ben Barka (capture écran)

L'affaire Ben Barka

Louis Joinet et Martine Anstett, juriste internationale et ex directrice de la communication à Amnesty International (Frantz Vaillant)



Pas d'intégrisme légaliste

Avec Luis Moreno-Ocampo premier procureur de la Cour pénale internationale. Frantz Vaillant

Louis Joinet en mission pour l'ONU archives personnelles de Louis Joinet

Louis Joinet est parti retrouver son ami Stephen Hessel et tous ses compagnons de lutte. Le sage s'est éteint, entouré des siens.La veille de sa disparition, samedi à l'hôpital, ses enfants se relayaient pour l'accompagner dans le grand voyage, le dernier. En musique. Babette, l'une de ses filles, lui jouait à l'accordéon "Le tourbillon de la vie" et les autres enfants murmuraient les paroles de la chanson.Louis Joinet souriait.L'amour de ses quatre enfants et de ses petits-enfants était son trésor. Il y puisait ses réserves de sourires et de courage. Lors de conversations avec ses amis, il aimait glisser comme ça, l'air de rien, des nouvelles de chacun d'eux et ses yeux alors pétillaient de plaisir.Sur son lit, Louis Joinet avait les traits détendus. Il semblait serein. Il pouvait l'être. Son travail en faveur des droits humains est son oeuvre.Et elle est considérable.Celles et ceux qui ont accompagné Louis Joinet, que ce soit à l'ONU ou parmi les activistes des ONG, savent combien cet homme au sourire malicieux et à l'intelligence généreuse était unique.Chose rare, jusqu'à ces derniers mois, les années glissaient sur lui comme l'eau sur le rocher. Sans jamais l'atteindre vraiment. Certes, il se déplaçait avec difficulté et les multiples scéances de dialyse l'éreintaient. Mais elles contrariaient à peine sa faim de vie et n'entamaient jamais sa passion des autres. C'est que Louis Joinet avait réussi un exploit, celui d'être un homme âgé sans jamais être un vieux.A 85 ans, le voici qui tire sa révérence.Mais il faut se pencher sur son existence, aussi tumultueuse que courageuse, pour comprendre combien sa force peut désormais inspirer tous ceux qui n'ont pas un caillou à la place du cœur.Né à Nevers en 1934, ce fils d'épicier restera marqué par deux épisodes au cours de son enfance. En 1944, la guerre connait un tournant. Les Allemands continuent de traquer juifs et maquisards. Son père, résistant, lui demande de garder le silence sur les armes planquées dans un coin de la maison. Mais la ville est bientôt soumise à d'intenses bombardements. Et Louis Joinet, jeune scout, se porte volontaire pour déblayer les gravats. Contre toute attente, ces bombardements qui rasent des quartiers entiers, ne sèment pas la consternation chez ses parents."Moi, je n'arrivais pas à comprendre que mes parents souhaitent la venue des Américains qui nous bombardaient. J'avais du mal à comprendre qu'on nous bombarde pour notre bien" dira-t-il avec, déjà, un solide goût du paradoxe.Plus traumatisant pour son jeune esprit, le sort que la foule réserve à madame Denise, sa coiffeuse, qui se retrouve rasée en place publique parmi les rires de la foule. On reproche à la malheureuse d'avoir eu une "aventure" avec un Allemand.Louis regarde ce déferlement de haine et cette joie méchante avec stupéfaction. "Trente ans après, j'ai donc très vite pris mes distances quand le thème douteux d'une justice "populaire" refit surface en Farnce, jusque chez mes amis de tendance maoïste. Non merci, j'y avais goûté, à cette "justice" expéditive, sans procédure ni confrontation. J'en avais été vacciné en cette journée où Nevers se "lâchait". écrira-t-il dans "Mes raisons d'Etat" (La découverte éditeur).En 1952, il décroche son Bac grâce à un formidable culot lors de l'oral. Le prof n'a pas pensé à vérifier le sujet que Louis a tiré et qu'il a malicieusement mis dans sa poche Le candidat en profite. Il débite d'une traite le seul sujet qu'il sait par coeur !Son bac en poche, il débarque à Paris en 1952 et voit un jour une affichette "Educateur de rue : pourquoi pas ?"Oui, pourquoi pas ?Hubert Flavigny, psychiatre novateur, entend réformer les pratiques sanitaires vis à vis des délinquants.Pour Louis, c'est une révélation.Il devient l'un des premiers éducateurs de rue, en prise direct avec les fameux "blousons noirs " qui sévissent dans la capitale. Il apprend à bien comprendre le cheminement très complexe de ces jeunes que l'on dit perdus. Et qu'il va sauver régulièrement, n'hésitant jamais à ouvrir la porte de son domicile pour les héberger.Dans un même temps, il devient instituteur et rencontre la femme de sa vie, Germaine.Elle est médecin. Il est fou amoureux d'elle.Germaine est son guide et sa lumière.C'est une personnalité solide. Ensemble, ils vont vivre plusieurs decennies d'engagements, refusant tout deux le confort d'une situation bourgeoise à laquelle, pourtant, ils pourraient prétendre.Il n'est pas une décision importante qu'il doit prendre sans qu'il la consulte.Germaine est celle qui lui donnera cinq enfants et qui saura l'empêcher de "prendre la grosse tête" à l'heure des responsabilités importantes.Les "évènements en Algérie", comme on dit pudiquement alors, mobilisent la jeunesse française. Louis Joinet se retrouve à Cherchell pour suivre une formation d'officier de réserve. Mais un jour de mai 1959, dans le cadre d'un "exercice d'embuscade", vers minuit, a lieu un drame. Louis tire sur un FLN. L'homme s'écroule "J'ai tiré. comme par réflexe de survie. L'homme devant moi s'est écroulé, juste avant de pouvoir viser".Louis, au petit matin, doit ramener le corps à sa famille. Sa veuve le regarde "avec ses grand yeux rougis par le deuil dont elle contenait fièrement les larmes devant nous. Ses deux jeunes enfants, que j'avais rendus orphelins, se cramponnaient à sa robe brodée".Un épisode tragique qui, cinquante ans plus tard, lui faisait monter les larmes aux yeux. Jusqu'à ses dernières semaines de vie, il recherchera en vain cette femme.Germaine, de son côté, médecin à l'hôpital de Phillippeville, soigne les personnes torturées à qui l'on a fait boire de force de la lessive.La guerre et son cortège d'horreurs.En mars 1961, c'est le retour à Paris. Il suit des cours du soir d'études de droit. En 1966, il sort major de l' École nationale de la magistrature . Auparavant, il aura suivi l'affaire Mehdi Ben Barka en étant assistant du juge Louis Zollinger, en charge du dossier.Louis Joinet va de surprises en surprises. "Le code de procédure pénale prévoyait que le parquet, comme la défense, pouvait obtenir copie du dossier de l'instruction. (...) Autrement dit, l'oreille du gouvernement suivait un très léger différé tout ce qui se disait dans le "secret' du cabinet du juge".Ce constat l'amènera à créer le Syndicat de la Magistrature en 1968. Une petite révolution dans le Palais de justice.L'affaire Ben Barka est la première "disparition forcée" dont il aura la charge. Disparition forcée ? Elle "se produit quand une organisation, le plus souvent un État, fait disparaître une ou plusieurs personnes par le meurtre ou la séquestration , tout en niant avoir arrêté la personne ou avoir connaissance d'où elle se trouverait ".Il donne son nom aux «principes Joinet» de l’ONU contre l’impunité en cas de violation des droits de l’homme.Louis Joinet se spécialise dans le droit humanitaire de la guerre et plus spécialement des guerres d'indépendance. A l'initiative du Gouvernement de Salvador Allende, il se rend au Chili. "C'était passionnant pour un juriste. Enfin, un socialiste était élu démocratiquement, de manière incontestable mais il ne pouvait pas changer la loi. La seule loi qui a été votée à l'unanimité était la nationalisation du cuivre. Donc, pendant toute une période, en attendant que l'équilibre démocratique permette une nouvelle évolution politique, il fallait interprêter la loi existante. D'où le rôle des juges ! C'est le juge qui interprête la loi".Dans les années 70, l'informatique entre en piste. L'incontestable progrès dont bénéficient les entreprises apporte aussi son lot de questions. Qui protègera la vie privée des citoyens ? Louis Joinet rédige un rapport qui donnera naissance à la Loi informatique et libertés . Il devient ensuite président de la CNIL, la commission nationale de l'informatique et des libertés. Mais ses prises de position dérangent. Il ose évoquer publiquement les dangers de l'informatique. Le pouvoir le vire brutalement en décembre 1980. L'émotion est immense. Un comité de soutien est crée en sa faveur. La disgrâce ne dure pas. Quand François Mitterand arrive au pouvoir, en mai 1981, il devient conseiller de ses premiers ministres.Installé dans le coeur nucléaire du pouvoir, il va prendre en charge un certains nombre de dossiers particulièrement sensibles : la cause des homosexuels, le plateau du Larzac et, en 1988, alors conseiller de Rocard, il va participer aux accords de Matignon qui mettra fin au conflit en Nouvelle-Calédonie.Louis Joinet, toujours, restait dans l'ombre. Humble. Le succès de la stratégie, sa réussite et la fin des violences l'emportaient sur l'égo.C'est pourtant grâce à son apport et sa connaissance du droit que ces situations hautement explosives ont pu aboutir. Quand on évoquait avec lui ces dossiers, il souriait : "J'ai fait ce qui devait l'être. Simplement".Il prendra en charge également la question basque et la question du terrorisme, notamment avec les anciens militants d’extrême gauche italiens passés en France. Toute sa vie, avec constance et lucidité, il refusera "l’intégrisme légaliste", comme il l'expliquera à Isabelle Rimbert, journaliste àLibération : "L’application stricte de la loi, qui est un épouvantable facteur d’immobilisme, voire de régression. La loi, c’est comme l’amour, ça va, ça vient. S’il pressent que la loi évoluera, le juge doit œuvrer pour la légalité future."Expert indépendant à l'ONU pendant trente-trois ans, à la sous-commission des droits de l'Homme, il n'aura de cesse de parcourir le monde pour rédiger des rapports, dénoncer des violations des droits humains avec une pugnacité impressionnante jamais prise en défaut.Il n'aura jamais été un notable et pas davantage un homme politique. Tant d'autres autour de lui avaient succombé à la tentation !Pas lui.Toujours au service des autres, il avait transformé son immense appartement de la rue Meslay en bureau des associations. Avec lui, servir n'était pas se servir.Louis Joinet aimait par dessus tout les arts de la rue. Ils étaient son oxygène, loin des juridictions internationales, au point d'accepter de devenir, en 2005, président de l'association du Festival de théâtre de rue d'Aurillac. Il y jouait volontiers de l'accordéon, son instrument fétiche.Dans "le tourbillon de la vie", Louis Joinet aura gardé le cap.L'humanité vient de perdre l'un de ses plus fidèles représentants mais le ciel gagne une étoile.