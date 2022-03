Mort de Martin Aramburu: les deux principaux suspects interpellés, en Hongrie et dans la Sarthe

Les deux militants de l'ultradroite soupçonnés d'être impliqués dans l'assassinat samedi à Paris de l'ex-rugbyman argentin Federico Martin Aramburu ont été interpellés, le premier dans la nuit de mardi à mercredi en Hongrie et le second mercredi à Sablé-sur-Sarthe (Sarthe).

Loïk Le Priol, âgé de 27 ans, ancien militaire et militant du mouvement d'ultradroite GUD, est soupçonné d'avoir tiré sur l'ancien joueur, décédé sur place des suites de ses blessures, au petit matin samedi.

Il a été interpellé en Hongrie à la frontière de l'Ukraine, a précisé à l'AFP une source proche du dossier. Un mandat d'arrêt européen avait été délivré contre lui. Il devrait être remis aux autorités françaises dans les prochains jours, a-t-on ajouté d'une autre source proche.

La police hongroise a confirmé dans un communiqué l'arrestation de cet ancien commando marine au poste frontière de Zahony. Le suspect a expliqué avoir "un passé militaire et qu'il se rendait en Ukraine pour combattre", a-t-elle détaillé. Trois couteaux, utilisés par les militaires, ont été saisis dans sa voiture.

L'autre homme, Romain Bouvier, 31 ans, également actif à l'ultradroite, qui aurait également tiré sur l'ex-rugbyman, a été interpellé dans la matinée à Sablé-sur-Sarthe par la Brigade de recherche et d'intervention (BRI) de Nantes, a appris l'AFP d'une autre source proche du dossier. L'interpellation a été confirmée de source judiciaire à l'AFP.

Mardi, une jeune femme de 24 ans soupçonnée d'avoir conduit la voiture, une jeep appartenant à Loïk Le Priol, a été mise en examen pour "complicité d'assassinat" et placée en détention provisoire.

Sollicités par l'AFP, les avocats des deux hommes arrêtés n'ont pas souhaité réagir dans l'immédiat.

Les faits se sont déroulés samedi vers 6H00 boulevard Saint-Germain dans le chic VIe arrondissement de Paris, après un "différend" entre deux groupes de personnes au bar Le Mabillon, ont dit à l'AFP des sources policières. Les groupes ont été séparés par des videurs, a ajouté l'une des sources, mais les suspects "sont revenus peu après avec un véhicule et ont tiré des coups de feu".

- En juin au tribunal -

"Plusieurs impacts" de balles ont été relevés sur place, a ajouté une source proche de l'enquête. L'enquête est conduite par la brigade criminelle.

Loïk Le Priol, connu pour sa radicalité et sa violence, et Romain Bouvier doivent comparaître devant un tribunal en juin pour "violences aggravées" contre un membre du GUD, qu'ils sont soupçonnés d'avoir tabassé et humilié avec trois autres membres de ce mouvement d'ultradroite.

Formé à l'Ecole des mousses de la Marine nationale à Brest, Loïk Le Priol avait suivi une formation de commando marine, l'élite opérationnelle de la Marine nationale, avant d'être affecté au commando de Montfort avec lequel il avait participé à plusieurs opérations extérieures au Mali et à Djibouti entre 2013 et 2015.

Rapatrié en France en juillet 2015 pour raisons médicales - un état de stress post-traumatique -, il avait été ensuite radié de l'armée en raison de son comportement violent.

L'ex-militaire s'était alors reconverti dans le prêt-à-porter, en lançant en 2016 une ligne de vêtements prisée des militants d'ultradroite, "Babtou Solide - certifié" (soit "toubab" à l'envers, le nom donné en Afrique aux Européens, aux Blancs). Des YouTubeurs identitaires comme Baptiste Marchais et Julien Rochedy avaient posé avec ces T-shirts.

Sur les réseaux sociaux, Loïk Le Priol a posté de nombreuses photos de lui au volant de sa jeep, une Willys, avec ses amis identitaires.

Romain Bouvier est, lui, un ancien étudiant de l'université parisienne Assas, pour laquelle il a participé à des concours d'éloquence.

- 22 sélections -

Federico Martin Aramburu, né en 1980, ancien centre ou ailier de Biarritz (2004-2006), Perpignan (2006-2008) ou Dax (2008-2010), comptait 22 sélections avec l'Argentine.

L'ancien trois-quart avait notamment été titulaire lors du match pour la troisième place de la Coupe du monde 2007, remportée par les Argentins face aux Bleus (34-17), rencontre au cours de laquelle il avait inscrit un essai.

Depuis sa retraite sportive, il vivait à Biarritz et travaillait pour une entreprise de tourisme.

Le milieu du rugby lui a rendu de nombreux hommages. Par la voix de leur avocat Me Yann Le Bras, ses proches ont appelé à laisser la police travailler sereinement.

