Mort de Valéry Giscard d'Estaing : réactions en France et en Europe

Les réactions se multiplient après la mort de l'ancien président français Valéry Giscard d'Estaing. Le président de la république française Emmanuel Macron s'adressera ce jeudi 3 décembre à 20H00 aux Français pour rendre hommage à l'ancien chef de l'Etat, décédé mercredi à l'âge de 94 ans, a annoncé l'Elysée.



Emmanuel Macron a déjà salué, dans un communiqué publié dans la nuit de mercredi à jeudi, la mémoire de "VGE", un chef d'Etat dont "le septennat transforma la France" et a twitté la photo officielle de l'ex-président.

Aujourd’hui notre pays perd un homme d’État qui a fait le choix de l’ouverture au monde et qui pensait que l’Europe était la condition pour que la France soit plus grande. Je présente à son épouse et à ses enfants mes plus sincères condoléances et ma reconnaissance. pic.twitter.com/2KleA0ODca — François Hollande (@fhollande) December 2, 2020

Pour des générations entières, notamment pour ceux qui se sont engagés auprès de lui dans leur jeunesse, Valéry Giscard d’Estaing a fait souffler un grand vent de modernité sur la société française, un immense espoir de dépassement et de rassemblement. #VGE — François Bayrou (@bayrou) December 3, 2020

L'ancien président de la république française de 2007 à 2012, Nicolas Sarkozy, a rapidement réagi en rendant public sur son compte Twitter un communiqué."J’apprends avec une grande tristesse la mort de Valéry Giscard d’Estaing qui aura toute sa vie œuvré au renforcement des liens entre les nations européennes, cherché et réussi à moderniser la vie politique et consacré sa grande intelligence à l’analyse des problématiques internationales les plus complexes", souligne dans son communiqué l'ancien président français.A gauche, l'ancien président français de 2012 à 2017, François Hollande, un proche de François Mitterrand qui avait battu Valéry Giscard d'Estaing en 1981, rend également hommage à l'ancien président défunt. "Notre pays perd un homme d’État qui a fait le choix de l’ouverture au monde et qui pensait que l’Europe était la condition pour que la France soit plus grande", souligne François Hollande.François Bayrou, un temps président de l'UDF le parti de"VGE", était un jeune giscardien lors de son septennat. "Pour des générations entières, notamment pour ceux qui se sont engagés auprès de lui dans leur jeunesse, Valéry Giscard d’Estaing a fait souffler un grand vent de modernité sur la société française, un immense espoir de dépassement et de rassemblement", souligne le président du Modem (centre-droit) sur son compte Twitter.Les réactions ne sont pas seulement françaises. Valéry Giscard d'Estaing était connu pour son engagement pour la construction européenne. Il était partisan d'un axe franco-allemand fort.Angela Merkel a réagi à la disparition de l'ancien président français. Avec la mort de Valéry Giscard d'Estaing, un "grand Européen"l'Allemagne a perdu un "ami", a réagi la chancelière Angela Merkel.



Saluant la mémoire d'un "homme d'Etat", Mme Merkel se dit par ailleurs "reconnaissante" de "tous les bons entretiens" qu'elle a eus avec l'ancien président français décédé des suites du Covid-19, indique un message de son porte-parole, Steffen Seibert, sur Twitter.



La présidente de la Commission européenne, l'Allemande Ursula von der Leyen, a réagi en français sur son compte Twitter. "Dans son cœur, les destins de la France et de l’Europe étaient étroitement liés. Je présente mes condoléances au peuple français. Aujourd’hui nous pleurons un grand Européen qui continuera de nous inspirer", écrit la présidente de la Commission.

Je rends hommage ce matin à Valéry Giscard d’Estaing.



Dans son cœur, les destins de la France et de l’Europe étaient étroitement liés.



Je présente mes condoléances au peuple français. Aujourd’hui nous pleurons un grand Européen qui continuera de nous inspirer. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 3, 2020

Avec Valéry Giscard d'Estaing, c'est un européen convaincu qui nous laisse. Il a consacré sa vie à faire de l'Europe un acteur clé sur la scène mondiale. Président de la Convention sur l'avenir de l’Europe, il a cherché à doter l'UE d'une Constitution dont on a encore tant besoin pic.twitter.com/6k69UdttOB — David Sassoli (@EP_President) December 3, 2020

Son avion a ramené la démocratie dans notre pays. Avec son soutien il a intégré la famille européenne. C’est avec reconnaissance et émotion que la Grèce dit adieu à son grand ami Valéry Giscard d'Estaing. — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) December 3, 2020

Le président du parlement européen, David Sassoli, a également réagi. "Avec Valéry Giscard d'Estaing, c'est un Européen convaincu qui nous laisse. Il a consacré sa vie à faire de l'Europe un acteur clé sur la scène mondiale. Président de la Convention sur l'avenir de l’Europe, il a cherché à doter l'UE d'une Constitution dont on a encore tant besoin", ​regrette-t-il.En 2003 et 2004, l'ancien président français avait élaboré un projet de Constitution pour l'Union européenne. Mais ce projet a été rejetté par réferendum par les électeurs français et néerlandais en 2005.Valéry Giscard d'Estaing avait également fortement milité pour l'intégration de la Grèce dans ce qui, à l'époque, était la Communauté européenne économique au lendemain de la fin de la dictature des colonels en Grèce en 1974. Le pays deviendra membre de la CEE en 1981. "C’est avec reconnaissance et émotion que la Grèce dit adieu à son grand ami Valéry Giscard d'Estaing", écrit en français le Premier minsitre grec Kyriákos Mitsotákis en français.