Mort du bébé d'un couple salafiste: le radicalisme à géométrie variable du père

Au second jour du procès de parents salafistes accusés d'avoir causé la mort de leur bébé de 15 mois, les assises de l'Isère ont tenté de cerner mardi la personnalité complexe du père, dont le radicalisme paraît variable.

Sami Bernoui, 26 ans, barbe fournie entourant un visage rond aux traits fins, crâne rasé, est incarcéré depuis deux ans et 9 mois.

Depuis la prison de Varces, il écrit des lettres enflammées à la mère de ses enfants, "la plus belle femme de la Terre et du paradis". Outre ses mots - "Je t'aime tellement, je pourrais combattre la terre entière pour tes beaux yeux"... - il dessine sa femme avec talent dans ses courriers.

Un amour fusionnel autant que conflictuel. A l'audience sont cités des SMS envoyés à Noémie Villard, peu de temps après leur rencontre: "t'es pas obéissante, ça va pas le faire", "vas-y reste là-bas, je te pardonnerai pas".

Durant l'instruction, la jeune femme a qualifié son époux en religion de "colérique et impulsif" ; "dans ces moments-là, il n'arrive pas à se contrôler, c'est comme une autre personne".

Un "double visage" , selon l'experte en personnalité, tantôt "impressionnant et tyrannique", tantôt "prévenant, souriant et sympathique".

Avec Noémie Villard, c'est une vie en vase clos, dans un appartement peu meublé, sans électricité ni eau, ni chauffage. Sami Bernoui dit pourtant vivre "comme un couple normal: la femme est voilée, pas de musique ni de jouets pour les enfants". Car après Hafsa, née fin 2015, un garçon est arrivé en octobre 2016.

Mais cette austérité tranche avec l'autre vie de l'accusé. Car depuis juin 2016, il a rencontré une autre femme sur le site Inshallah.com, qu'il va rejoindre tous les jours de 18H00 à 05H00 du matin.

- Polygamie -

Dans un appartement chauffé, où il recharge son téléphone, amène sa télévision et sa console de jeux. Il a des relations intimes avec cette musulmane convertie mais pas salafiste, amoureuse et assurée, selon elle, de devenir bientôt sa seconde épouse avant un départ en Algérie, pays où la polygamie est tolérée.

Elle aussi a reconnu des violences conjugales, tout en expliquant "l'avoir poussé à bout". Durant l'audition de sa maîtresse en visioconférence, l'accusé est devenu invisible dans le box, le président de la cour évoquant une sorte de "salafisme à géométrie variable".

Le salafisme, version radicale de l'islam, n'est entré dans la vie de Sami Bernoui qu'à ses 20 ans. Il dit y avoir "trouvé la paix". Et la force de se réconcilier avec son père avant son décès en 2018, alors qu'il était en détention.

Car le "gamin agréable" que décrit sa mère, a subi comme ses deux frères et sa sœur les violences du père de famille, ancien greffier du tribunal de Sétif (Algérie) qui a déchu socialement à leur arrivée en France en 1993.

Quand ce père rigide et autoritaire s'affaiblit par la maladie invalidante, c'est la fin des violences contre Sami et sa famille et ce dernier commence à s'opposer à son père. Il fugue, boit un peu. Après une scolarité difficile, un BEP hôtellerie restauration arrêté avant la fin, il travaille dans un fast-food puis comme manutentionnaire.

"En souffrance", ce passionné de hip hop "trouve dans la danse une voie d'apaisement". Une éducatrice de son quartier à l'époque se rappelle un "excellent danseur qui aurait pu aller loin". Il part d'ailleurs sur la côte ouest américaine avec son groupe, donne des cours. Mais un arrêt des financements de la structure locale met fin au collectif de danse.

Noémie Villard et Sami Bernoui sont accusés de violences volontaires ayant entraîné la mort, sans intention de la donner, privation d'aliments ou de soins, et violences volontaires et habituelles sur leur enfant, Hafsa, le 1er mars 2017. Le procès se poursuit mercredi avec l'examen des faits et l'audition des services sociaux.