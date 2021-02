Moscou se prépare à une "apocalypse" de neige

Un "Armageddon" de poudreuse: la capitale russe se préparait mercredi à des chutes de neige records pendant le week-end, des experts mettant en garde contre un phénomène assorti de vents violents.

"C'est une vraie tempête de neige, un Armageddon, une apocalypse de flocons. Ce n'est pas un exercice mais un véritable blanle-bas de combat", a affirmé Evguéni Tichkovets, météorologue au centre privé de prévisions Fobos, cité par l'agence de presse russe Ria Novosti.

Il a ajouté que la neige arrivera avec "une densité très forte" aux premières heures de vendredi et que le phénomène se poursuivra pendant les 36 heures suivantes.

Selon lui, les vents pourront atteindre les 15 à 20 mètres par seconde, tandis que les températures chuteront jusqu'à -15 degrés.

Une porte-parole du service météorologique russe Rosguidromet, Marina Makarova, a affirmé à l'AFP que ce déchaînement sera dans la continuité de la vague de froid frappant l'Europe de l'Ouest.

Elle s'attend à la chute de 40 centimètres de neige dans la capitale russe pendant le week-end.

Alors que près de 35 centimètres recouvrent déjà Moscou, Marina Makarova affirme que le manteau neigeux pourrait ainsi avoisiner, voire dépasser, le record de 77 centimètres établi en mars 2013.

Selon elle, cette intensité attendue est due à une dépression descendant du nord avec de l'air froid, qui s'est ensuite chargée d'air chaud venant de la mer Noire, avant de remonter vers la Russie centrale.

Avec le réchauffement de la surface des océans, les scientifiques affirment que les cyclones, notamment tropicaux, deviennent de plus en plus puissants et drainent davantage de précipitations.

Cité par Ria Novosti, un adjoint du maire de Moscou, Piotr Birioukov a annoncé que 13.500 déneigeuses seront déployées et que 60.000 employés municipaux seront sur le qui-vive pour faire face à la tempête.

L'hiver dernier, la capitale russe avait connu à l'inverse des records de chaleur et très peu de chutes de neige.