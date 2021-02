Moselle: à Dabo, la forêt source d'un privilège séculaire pour les descendants mâles

"Là, j'ai eu 600 euros, c'est bien". Le tirage au sort a été favorable à Armand Anstett, habitant de Dabo en Moselle, qui, comme chaque année, vient recevoir un lot d'arbres, respectant la tradition séculaire dite du "bois bourgeois".

"Il faut être descendant de Dabo", un descendant "côté mâle", rappelle le retraité de 65 ans, chèque dans la poche.

Cette commune surplombant les Vosges mosellanes perpétue la tradition du "tirage du bois bourgeois", un droit d'usage forestier spécifique, relique du XVIe siècle, quand les comtes de Linange cherchèrent à attirer des habitants sur leurs terres en leur attribuant chaque année un lot d'arbres sur pied.

Pour bénéficier encore de ce "droit d'usage individuel et inaliénable", les conditions sont strictes et immuables. Etre descendant des habitants de Dabo qui en bénéficiaient déjà au début du XIXe siècle, être un homme, majeur, et habiter la commune de manière indépendante, énumère le maire de Dabo, Eric Weber, lui-même "usager" de ce droit.

Des inspections ont même lieu pour vérifier que les bénéficiaires du "bois bourgeois" ont bien "pot et feu" séparés, c'est-à-dire une habitation indépendante. Les seules femmes acceptées sont les veuves, qui reçoivent un demi-lot.

A Dabo, 2.500 habitants, le "bois bourgeois" profite encore à 675 personnes, un nombre en légère baisse, et à 170 personnes à Engenthal (désormais fusionnée avec Wangenbourg), seule autre commune à perpétuer cette tradition, côté alsacien des Vosges.

"Quand on parle de toucher au bois bourgeois, il y a tout de suite une levée de boucliers", explique le maire de Dabo, qui voudrait que la journée du tirage au sort redevienne "une fête" pour la commune.

- 12 m3 par personne -

A l'entrée de la grande salle des sports de Dabo, les noms et adresses sont appelés au micro les uns après les autres. Un par un, les hommes entrent et, épidémie de Covid-19 oblige, entament, masqués, un parcours bien fléché.

D'abord signer un registre, puis prendre au hasard une feuille dans une boîte en bois, sous le regard des agents de l'Office national des forêts (ONF).

Sur ce papier sont détaillés les arbres, essentiellement des sapins et des épicéas, qui constituent le lot de 12 m3 reçu. Des arbres d'une valeur marchande variable.

Dernière étape du processus, une fois quelques euros de taxes réglés: aller proposer son lot d'arbres aux différentes scieries présentes, qui ont déjà estimé les arbres. Celle qui propose le meilleur prix remporte le lot et ira couper les arbres désignés. "L'usager" repart avec un chèque.

En une matinée, "on a acheté la valeur d'une journée de sciage", indique Sébastien Hoff de la scierie Weber, qui reconnaît que l'intérêt économique est "petit". Mais en tant que scierie locale, "il faut être là" pour participer à cette tradition, dit-il.

- "Anachronique et coûteux"-

En contrebas de Dabo, un sapin robuste a été martelé et marqué d'une petite plaque blanche avec un numéro. L'ONF est chargé de faire appliquer ce droit du "bois bourgeois". Les arbres des lots sont désignés parmi les 4.000 hectares de forêt domaniale, l'hiver précédant le tirage, qui a lieu traditionnellement dans les jours suivant le 11 novembre. Le deuxième confinement a entraîné le report de l'édition 2020 au 3 février.

"C'est anachronique et très coûteux", critique Franck Jacquemin, directeur de l’agence de Sarrebourg de l'ONF.

Cela représente pas loin d'un demi-million d'euros "par an en valeur de bois qui arrive dans la poche des usagers sans compter le temps qu'y passent" les agents de l'ONF pour gérer la forêt, constituer les lots, vérifier la liste de bénéficiaires etc. De l'argent, qui, selon lui, devrait plutôt être réinvesti dans la forêt.

Dans d'autres communes, les droits d'usage forestiers ont disparu avec des opérations de "cantonnement", une partie de la forêt devenant communale en échange de l'abandon des droits. Mais "les habitants de Dabo et Engenthal ont réussi à tenir bon et à conserver ce droit" très spécifique, raconte Eric Weber.

Avec la baisse des prix du bois, le "bois bourgeois" ne rapporte plus autant qu'avant. En 1945, cela pouvait représenter "six mois d'un salaire ouvrier", souligne Franck Jacquemin.

Armand Anstett se souvient lui que ses parents en tiraient "un mois de salaire". Mais, avec la somme qu'il a empochée mercredi, "je peux acheter du fioul, c'est toujours ça."