Moselle: naissance d'un fourmilier au zoo d'Amnéville

Un bébé fourmilier géant, mammifère originaire d'Amérique du sud et menacé par la déforestation ou le trafic, est né le 5 octobre au zoo d'Amnéville (Moselle), une "naissance exceptionnelle en captivité", a annoncé jeudi le parc animalier.

Le petit mammifère, qui a vu le jour après six mois de gestation, affichait à la naissance un poids d'environ 1,5 kg. Les adultes pèsent entre 30 kg à 40 kg, a précisé le zoo.

"Le fourmilier géant est un des mammifères les plus étranges avec son énorme queue en panache, sa tête longue et fine au museau démesuré", est-il indiqué dans le communiqué.

L'animal "se nourrit de fourmis et de termites qu'il déterre grâce à ses griffes énormes et qu'il capture à l'aide de sa langue gluante qui atteint jusqu'à 60 cm", est-il ajouté.

Le parc animalier mosellan accueille des fourmiliers géants, appelés aussi tamanoirs, "rarement présentés dans les zoos" depuis 2011. Une première naissance avait eu lieu en décembre 2012.

"Gravement menacé par la déforestation et le trafic de viande de brousse, le fourmilier géant est inscrit sur la liste rouge de l'IUCN (Union internationale pour la conservation de la nature) et en annexe 1 de la Convention de Washington" sur le commerce des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, a précisé le zoo.

Le sexe du petit fourmilier, qui "tête sans problème" et "grossit à vue d'oeil", sera déterminé dans plusieurs semaines, quand les soigneurs pourront l'approcher sans déclencher l'agressivité de sa mère, prénommée Keisha.