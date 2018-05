Moto: Johann Zarco de retour dans son fief pour le GP de France

C'est là qu'il a signé l'an dernier son premier podium en MotoGP. De retour au Mans ce week-end pour le Grand Prix de France, le Français Johann Zarco peut-il espérer monter pour la première fois sur la plus haute marche dans la catégorie?

"J'aimerais me battre pour la victoire, répond-il, fidèle à la philosophie adoptée à chaque course cette année, sa deuxième parmi l'élite. "Pour cela, il faut que je garde la tête froide, que je travaille bien avec l'équipe et on verra ce qui peut arriver."

"Le fait que tous nos fans soient là devrait m'apporter encore plus d'énergie positive et peut-être aussi un peu de pression, admet celui qui ambitionne de devenir le quatrième Français à remporter une course dans la catégorie reine. Mais je vais essayer de transformer cette pression en encore plus d'énergie positive."

Outre la "Zarcomania" et ses bons souvenirs manceaux, le tricolore peut désormais s'appuyer sur l'expérience d'une saison complète en MotoGP et des résultats qui parlent pour lui, avec quatre podiums supplémentaires et trois pole positions désormais à son compteur.

Et s'il n'est pas favori sur le papier, ne disposant pas chez Tech3 d'une Yamaha d'usine ou des moyens d'un constructeur, Zarco n'est pas à l'abri d'un coup de main du destin, comme en Espagne il y a quinze jours.

- Marquez en favori -

Sur le circuit de Jerez de la Frontera, le Français roulait vers la cinquième place quand trois de ses devanciers (Dani Pedrosa, Jorge Lorenzo et Andrea Dovizioso) ont chuté, lui offrant d'un même coup la deuxième position de la course et du Championnat du monde, l'une et l'autre derrière Marc Marquez. Du jamais vu pour un tricolore depuis... 1984!

Après deux victoires confortables lors des deux précédents GP, l'Espagnol de Honda aborde une fois de plus en favori la 5e manche, même s'il ne s'est plus imposé dans la Sarthe depuis 2014.

Son avantage de douze points au classement des pilotes offre à Marquez un bonus de sérénité, alors que le leadership a changé de main après chacun des quatre premiers Grand Prix de la saison.

"Par le passé, nous avons été capables de gagner ou de monter sur le podium ici à certaines occasions et à d'autres nous avons manqué de rythme, mais je dis toujours que chaque saison est différente", note le Catalan. "Cette année, nous arrivons en France avec déjà un bon niveau."

Parmi les malheureux du GP d'Espagne, l'Italien Dovizioso et l'Espagnol Lorenzo s'affichent pleins d'espoirs, mettant en avant leur présence aux avant-postes, avant leur chute, sur un tracé qui convient peu sur le papier à leur Ducati. "Je crois que nous avons mis un peu plus de pression sur nos rivaux", estime même +Dovi+.

- Quatre Français en Moto2 -

On aura un oeil aussi ce week-end sur un autre italien, Andrea Iannone, qui a enfin apprivoisé sa Suzuki pour monter sur le podium des deux dernières manches.

Le doute persiste par contre autour des chances des Yamaha officielles de l'Espagnol Maverick Vinales, vainqueur de l'édition précédente, et de l'Italien Valentino Rossi, qui était tombé alors qu'il jouait la deuxième place, même si le constructeur japonais s'est imposé à sept reprises au Mans dans les dix dernières années.

En amont du GP, la grille de départ de la saison prochaine s'est encore un peu précisée jeudi avec les prolongations pour deux ans, jusqu'en 2020, des contrats des Espagnols Alex Rins avec Suzuki et Aleix Espargaro avec Aprilia.

En Moto2, ce sont pas moins de quatre pilotes qui évolueront à domicile: les réguliers Jules Danilo et Fabio Quartararo, qui vient d'inscrire son premier top 10 de la saison, ainsi que les "wildcards" (invités) Corentin Perolari et Cédric Tangre.

Dans cette catégorie, l'Italien Lorenzo Baldassarri et le Portugais Miguel Oliveira espèrent détrôner le leader italien Francesco Bagnaia.

En Moto3, les Espagnols Jorge Martin et Aron Canet tenteront d'oublier leur chute en Espagne il y a quinze jours et de mettre sous pression le premier au classement des pilotes, l'Italien Marco Bezzecchi.