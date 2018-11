Moto: Marquez devant sous le déluge au GP de Valence lors des premières séances

L'Espagnol Marc Marquez (Honda), assuré du titre de champion du monde, a signé vendredi le meilleur temps des essais libres du Grand Prix de Valence en catégorie MotoGP, marqués par une longue interruption en raison des conditions météo.

Les essais libres 1 et 2 de cette 19e et dernière manche de la saison ont été interrompus par une pluie trop importante et Marquez a fini par garder la main après avoir terminé son tour avec un temps de 1:39.767, signé dès les essais libres 1.

Il est talonné par trois pilotes Ducati: l'Australien Jack Miller ainsi que les Italiens Danilo Petrucci et Andrea Dovizioso.

Avant son 295e et dernier départ en GP, l'Espagnol Dani Pedrosa (Honda), lui, a signé le 5e temps en 1:45.401.

Son compatriote, triple champion du monde, Jorge Lorenzo (Ducati), qui souffre encore d'une blessure à un poignet, n'a pas pris de risque et fini 19e.

Classement combiné des deux premières séances d'essais libres du GP de Valence, catégorie MotoGP, sur le circuit Ricardo Tormo (4,005 km):

1. Marc Marquez (ESP/Honda) 1:39.767

2. Jack Miller (AUS/Ducati Pramac) à 0.106

3. Danilo Petrucci (ITA/Ducati Pramac) à 0.140

4. Andrea Dovizioso (ITA/Ducati) à 0.412

5. Dani Pedrosa (ESP/Honda) à 0.700

6. Andrea Iannone (ITA/Suzuki) à 0.918

7. Maverick Vinales (ESP/Yamaha) à 1.005

8. Michele Pirro (ITA/Ducati) à 1.069

9. Pol Espargaro (ESP/KTM) à 1.125

10. Alex Rins (ESP/Suzuki) à 1.198

...

12. Valentino Rossi (ITA/Yamaha) à 1.248

19. Jorge Lorenzo (ESP/Ducati) à 2.015

NDLR: 25 pilotes classés. Les dix premiers des trois premières séances combinées sont qualifiés directement pour la Q2 samedi. Record du circuit: 1:29.401 (Jorge Lorenzo en 2016). Record du tour en course: 1:31.171 (Jorge Lorenzo en 2016).