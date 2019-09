Moto: Marquez pour une revanche sur les terres de Rossi à Misano

Marc Marquez (Honda), battu sur le fil lors des deux dernières courses du championnat du monde MotoGP, va chercher à prendre sa revanche à Misano ce week-end, le "royaume" de Valentino Rossi (Yamaha).

Le quadragénaire septuple champion du monde MotoGP italien a gagné trois fois le Grand Prix de San Marin disputé sur ce circuit, dont la dernière fois en 2014. "Courir ici devant mes fans est fantastique car c'est vraiment mon Grand Prix. Ma maison n'est qu'à dix kilomètres du circuit, j'ai grandi à Misano et la première fois que j'ai couru c'était sur ce circuit", rappelle-t-il.

Rossi est même descendu de son "ranch" de Tavullia jusqu'au circuit cette semaine au guidon de sa machine de Grand Prix. "J'ai réalisé un rêve d'enfance car c'était la route que nous faisions jeunes en scooter".

"Mais je n'ai roulé qu'à 170 km/h", a-t-il ironisé jeudi, prenant soin de préciser que la route était fermée à la circulation et que "j'avais un casque !".

- Rossi sur ses terres -

Marc Marquez a gagné lui deux fois à Misano en MotoGP (2015, 2017) et compte bien égaler le nombre de victoires de son illustre ainé. L'Espagnol, largement en tête du classement du championnat du monde, entend surtout amasser des points pour conquérir, à 26 ans, un 6e titre.

Battu sur la ligne par Andrea Dovizioso (Ducati) en Autriche puis par Alex Rins (Suzuki) en Grande-Bretagne, il a minimisé le poids de ces défaites dans la course au championnat. "Nous avons une bonne avance au championnat donc il faut rester calme et terminer les courses", juge-t-il.

Si Rossi est chez lui, les Ducati sont aussi chez elles en Italie. Vainqueur l'an dernier, Dovizioso entend bien rééditer cet exploit devant son public et oublier l'accident qui l'a éliminé au premier tour du GP de Grande-Bretagne lorsqu'il a volé au-dessus de la Yamaha du Français Fabio Quartararo qui avait chuté devant lui.

"Après l'accident en Angleterre, je peux m'estimer heureux de pouvoir prendre part au Grand Prix de Saint Marin sans problèmes physiques car c'était un très gros crash et les conséquences auraient pu être bien pires. Pendant les deux journées de test je n'étais pas encore revenu à 100% mais maintenant je suis bien et je suis impatient de courir sur ce circuit, près de chez moi et avec le soutien de tous mes fans", souligne le pilote Ducati.

- Rins en verve -

Si "Dovi", qui court toujours après un premier titre en MotoGP à 33 ans, compte 78 points de retard sur Marquez, les choses restent plus serrées du côté des constructeurs où Honda n'a que 45 unités d'avance sur Ducati.

Et il ne faut pas oublier les Suzuki. Rins compte déjà deux victoires cette saison et le jeune (23 ans) Espagnol, 3e au championnat à seulement 23 points de Dovizioso, est cette année en pleine ascension. "Après cette victoire je me sens encore un peu plus fort", a-t-il affirmé jeudi.

Du côté de chez Yamaha, outre Rossi, il faut aussi compter sur Quartararo. Celui qui à 20 ans s'avère le meilleur "rookie" cette saison, entend bien ne pas rester à ses trois pole positions et trois podiums, et tempérer son excès d'enthousiasme à Silverstone qui lui avait valu une chute au premier virage.

Meilleur temps des tests il y a une dizaine de jours à quelques millièmes du record du tour, le Français a toutes les raisons d'être optimiste: "nous savons que nous sommes forts en qualifications alors si nous pouvons juste un peu améliorer notre rythme de course nous pourrions être meilleurs dans les derniers tours".

"Le circuit est plutôt court (4,226 km ndlr.) mais il présente toutes les bonnes particularités pour nous et la moto", souligne-t-il.

Outre les traditionnelles courses MotoGP, Moto2 et Moto3, Misano accueille aussi ce week-end deux épreuves du championnat de motos électriques MotoE.