Moto: Zarco sanctionné pour "pilotage irresponsable" après l'accident avec Morbidelli

Le pilote français de MotoGP Johann Zarco partira des stands lors de sa prochaine course, sanctionné pour "pilotage irresponsable" après son accident avec Franco Morbidelli dimanche dernier lors du Grand Prix d'Autriche, a annoncé la Fédération internationale de motocyclisme (FIM) vendredi.

"Après examen, il a été déterminé qu'il y a des preuves de pilotage irresponsable de la part de Johann Zarco qui a été en conséquence sanctionné", indique la FIM dans un communiqué.

Blessé lors de cet accident, le pilote français n'a pas participé vendredi aux premiers essais libres du GP de Styrie, en Autriche également, et sa participation à la course dimanche est encore incertaine.

Johann Zarco, qui pilote pour l'écurie Ducati-Avintia, a rejeté toute responsabilité dans cet accident très spectaculaire mais qui n'avait fait aucune victime et résulté en une fracture du scaphoïde droit pour le Français.

Johann Zarco et Franco Morbidelli s'étaient accrochés lors d'un freinage avant un virage en épingle. Leurs motos folles s'étaient ensuite désintégrées en rebondissant sur la piste, n'évitant que de justesse le vétéran italien Valentino Rossi.

Morbidelli, un pilote de l'écurie Yamaha-SRT, avait ensuite accusé Zarco de lui avoir coupé la trajectoire en freinant devant lui et Rossi avait critiqué la manoeuvre du pilote français.

Zarco et Morbidelli ont été entendus jeudi par les commissaires de course et l'écurie Ducati-Avintia avait fourni des éléments de télémétrie visant à disculper son pilote.

Opéré du scaphoïde mercredi, Zarco, 30 ans, n'a pas été admis à disputer les essais libres du GP de Styrie qui se déroule ce weekend sur le même circuit de Spielberg, théâtre de son accident dimanche dernier.

Il doit subir un nouvel examen vendredi qui décidera de sa participation aux qualifications samedi et à la course dimanche.

La sanction est relativement bénigne, d'autant plus que ne pouvant participer aux essais libres, Johann Zarco n'aurait pu se qualifier au-delà de la 10e place et que sa blessure l'aurait de toute façon handicapé pour la course, s'il y participe.