Moto2: Lorenzo Baldassari gagne en Espagne et s'enfuit au championnat

L'Italien Lorenzo Baldassari (Kalex) a renoué avec la victoire en Moto2 au Grand Prix d'Espagne dimanche et en a profité pour augmenter son avance au classement du Championnat du monde.

Baldassari, âgé de 22 ans, avait remporté les deux premières courses au Qatar et en Argentine avant de chuter dès le départ au GP des Amériques il y a quinze jours. Il n'a toutefois pas commis d'erreur sur la piste de Jerez où il a dominé la course de la tête et des épaules.

Il précède les Espagnols Jorge Navarro (SpeedUp) et Augusto Fernandez (Kalex). Baldassari et Fernandez sont coéquipiers au sein de l'écurie dirigée par l'ancien champion du monde moto espagnol Sito Pons.

"Le weekend était mal parti avec des problèmes électroniques et des chutes. Mais nous nous sommes accrochés et au bout cette victoire est pour l'équipe mais aussi pour moi car j'ai fait un excellent boulot", a affirmé le pilote italien après l'arrivée.

La course a été interrompue par un drapeau rouge dès le début après un accrochage dans le premier virage entre l'Australien Remy Gardner et l'Espagnol Alex Marquez, frère de Marc Marquez, quintuple champion du monde en MotoGP.

Gardner a percuté Marquez et a ensuite glissé sur la piste alors que les autres pilotes tentaient de l'éviter. Il est resté un moment allongé et soigné avant de se relever et d'être emmené au centre médical pour y subir des examens.

Alex Marquez, qui avait réalisé le 2e temps aux essais, a pu toutefois prendre le deuxième départ depuis les stands après que ces mécaniciens soient parvenus à réparer sa moto. Il est parvenu à remonter à la 6e place à l'arrivée.

Classement du Grand Prix d'Espagne, catégorie Moto2:

1. Lorenzo Baldassari (ITA/Kalex) les 15 tours en 25 min 33 sec et 841/1000e soit 155,7 km/h de moyenne.

2. Jorge Navarro (ESP/Speed Up) à 0.359

3. Augusto Fernandez (ESP/Kalex) à 1.091

4. Thomas Lüthi (SUI/Kalex) à 2.428

5. Brad Binder (AFS/KTM) à 3.767

Classement du Championnat du monde catégorie Moto2 (après quatre courses):

1. Lorenzo Baldassarri (ITA/Kalex) 75 points

2. Thomas Lüthi (SUI/Kalex) 58

3. Marcel Schrötter (GER/Kalex) 48

4. Jorge Navarro (ESP/SpeedUp) 44

5. Rémy Gardner (AUS/Kalex) 38