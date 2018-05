Moto2: victoire de l'Italien Lorenzo Baldassarri au GP d'Espagne

L'Italien Lorenzo Baldassarri (Kalex) s'est adjugé dimanche en Espagne la deuxième victoire de sa carrière en Grand Prix, catégorie Moto2, sur le circuit de Jérez de la Frontera (Andalousie).

Le Portugais Miguel Oliveira (KTM), quatorzième seulement sur la grille, et l'Italien Francesco Bagnaia (Kalex), qui reste leader au classement des pilotes avec neuf points d'avance sur Baldassarri, complètent le podium.

Le favori espagnol Alex Marquez (Kalex) a chuté à treize tours de l'arrivée, alors qu'il pointait aux avant-postes avec Baldassarri et Oliveira, et rétrograde du même coup de la troisième à la cinquième place au général, à 26 points du leader.

Baldassarri, qui avait décroché samedi sa première pole position après 88 départs, s'est réjoui d'un "week-end extraordinaire".

"J'ai été rapide depuis le début et, en course, j'étais calme, tranquille", a-t-il raconté. "C'est sympa d'être de retour" sur la première marche du podium après le Grand Prix de Saint-Marin en 2016.

Pour Oliveira et Bagnaia, pas de doute, l'Italien était "le plus rapide" ce week-end.

Le premier Français, Fabio Quartararo (Speed Up), est dixième et le second, Jules Danilo (Kalex), 24e et dernier d'une course piégeuse, que neuf pilotes n'ont pas terminée.