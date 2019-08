Moto3: Marcos Ramirez gagne le Grand Prix de Grande-Bretagne

L'Espagnol Marcos Ramirez a remporté dimanche le Grand Prix de Grande-Bretagne catégorie Moto3 mais c'est l'Italien Lorenzo Dalla Porta qui fait la bonne affaire au championnat en prenant le large grâce à sa 3e place.

Ramirez, 21 ans, remporte ainsi sa 2e victoire en Moto3 après celle en Catalogne en juin et a devancé l'Italien Tony Arbolino. Dalla Porta est 3e et distance de ce fait au championnat l'Espagnol Aron Canet qui a chuté et n'a pu faire mieux que 13e après être reparti.

Arrivé à Silverstone avec seulement un point d'avance sur Canet, Dalla Porta en repart avec 14.

"C'est un très bon jour. J'avais un très bon rythme et dans les derniers tours mon pneu arrière était trop usé. Mais c'est important pour le championnat", a déclaré l'Italien.

"On va voir ce qui va se passer dans les prochaines courses", a déclaré pour sa part le vainqueur Marcos Ramirez qui, même si distancé au championnat où il est à 55 points de Dalla Porta, estime pouvoir encore défendre ses chances alors qu'il reste 7 courses à disputer.

Tony Arbolino, parti en pole position, s'est montré heureux de sa 2e place qui lui permet de consolider son podium au championnat (3e) mais s'est estimé victime de la course d'équipe des deux pilotes de l'écurie Leopard, Ramirez et Dalla Porta.

Le constructeur japonais Honda est lui arrivé à placer ses machines aux 7 premières places à Silverstone et devance largement au championnat constructeurs l'Autrichien KTM.

. Classement de la course Moto3, 12e manche du championnat, disputée dimanche sur le circuit de Silverstone (5,9 km)

1. Marcos Ramirez (ESP/Honda) les 17 tours en 37:50.443 soit 159 km/h de moyenne

2. Tony Arbolino (ITA/Honda) à 0.240

3. Lorenzo Dalla Porta (ITA/Honda) à 0.374

4. Niccolo Antonelli (ITA/Honda) à 0.425

5. Tatsuki Suzuki (JPN/Honda) à 0.495

. Classement du championnat du monde après 12 épreuves:

1. Lorenzo Dalla Porta (ITA/Honda): 171 points

2. Aron Canet (ESP/KTM): 157

3. Tony Arbolino (ITA/Honda): 133

4. Niccolo Antonelli (ITA/Honda): 118

5. Marcos Ramirez (ESP/Honda): 114