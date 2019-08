Moto3: Victoire en forme de rédemption pour Romano Fenati au GP d'Autriche

L'Italien Romano Fenati (Honda) a remporté la course des Moto3 lors du Grand Prix d'Autriche, une victoire en forme de rédemption pour ce pilote qui avait vu sa licence retirée l'an dernier alors qu'il courait en Moto2.

Fenati a précédé sur la ligne d'arrivée son compatriote Tony Arbolino et le Britannique John McPhee, tous deux sur Honda, qui se sont départagés en franchissant la ligne d'arrivée avec l'Italien Celestino Vietti (KTM) finalement 4e.

Au championnat du monde, la lutte entre l'Italien Lorenzo Dalla Porta, 6e en Autriche, et l'Espagnol Aron Canet (10e) reste intense, le premier ne précédant le second que d'un tout petit point.

Pour Romano Fenati, cette 11e victoire en Moto3, une catégorie dans laquelle il est revenu cette année, a un air de rachat après la polémique qui lui avait valu de perdre sa licence l'an dernier.

Il avait serré en pleine course lors du GP de San Marin la poignée de frein de son adversaire Stefano Manzi, manquant de peu de provoquer un accident entre les deux pilotes.

Renvoyé de son équipe après cette action, il avait aussi vu sa licence suspendue et n'avait pu terminer la saison, devenu un véritable pestiféré du paddock.

Il a décidé de revenir cette année en Moto3, une catégorie dans laquelle il a couru de 2012 à 2017 avec comme meilleur résultat une 2e place au championnat du monde en 2017.

Il n'a pas voulu commenter ce retour en grâce dimanche après la course, se bornant à déclarer: "Je suis très heureux de ce résultat. Il était difficile de mener la course et les conditions aujourd'hui étaient difficiles avcec une piste mouillée par endroits".

Il a terminé détaché devant un groupe composé d'Arbolino, McPhee et Vietti dont faisait également partie l'Espagnol Jaume Masia (KTM) avant une chute dans l'avant-dernier tour.

. Classement de la course Moto3, 11e manche du championnat, disputée dimanche sur le circuit de Spielberg (4,318 km)

1. Romano Fenati (ITA/Honda) les 23 tours entre 37:50.135 soit 157,4 km/h de moyenne

2. Tony Arbolino (ITA/Honda) à 1.097

3. John McPhee (GBR/Honda) à 1.105

4. Celestoni Vietti (ITA/KTM) à 1.120

5. Marcos Ramirez (ESP/Honda) à 6.789

. Classement du championnat du monde après 11 épreuves:

1. Lorenzo Dalla Porta (ITA/Honda): 155 points

2. Aron Canet (ESP/KTM): 154

3. Tony Arbolino (ITA/Honda): 113

4. Niccolo Antonelli (ITA/Honda): 105

5. Marcos Ramirez (ESP/Honda): 89