MotoGP: Bagnaia en pole en Emilie-Romagne, Quartararo 15e sur la grille

L'Italien Francesco Bagnaia (Ducati) a décroché samedi sa quatrième pole position consécutive au Grand Prix d'Emilie-Romagne, sur le circuit italien de Misano, se plaçant idéalement pour empêcher un sacre du Français Fabio Quartararo (Yamaha), 15e seulement sur la grille.

Pour être titré pour la première fois en MotoGP dimanche, Quartararo doit conserver après la course au moins 50 longueurs d'avance sur Bagnaia, son dernier rival, sachant qu'il dispose actuellement d'un matelas de 52 unités.

Il ne restera que deux courses à disputer après ce Grand Prix, la victoire valant à chaque fois 25 points.

Deux autres pilotes Ducati, l'Australien Jack Miller et l'Italien Luca Marini, accompagneront Bagnaia en première ligne dimanche à 14h00 (12h00 GMT).

Pour le débutant Marini, demi-frère du héros local Valentino Rossi, c'est la première qualification dans le Top 3.

La deuxième ligne, inhabituelle du fait des conditions de piste séchante et piégeuse, revient à l'Espagnol Pol Espargaro (Honda), au Portugais Miguel Oliveira (KTM) et à l'Italien Franco Morbidelli (Yamaha-SRT).

Tombés dans la deuxième et dernière partie des qualifications, l'Espagnol Marc Marquez (Honda) est 7e et le Français Johann Zarco (Ducati-Pramac), pourtant parmi les plus rapides en essais libres, 10e.

Rossi (Yamaha-SRT), qui dispute son dernier GP à domicile avant sa retraite en fin de saison, sera 23e et avant-dernier sur la grille de départ.