MotoGP: Bagnaia royal au Portugal pour la première de l'année, Marquez blessé et pénalisé

Carton plein pour Bagnaia: au lendemain de sa victoire dans le premier sprint de l'histoire du MotoGP, le champion du monde italien Francesco Bagnaia a remporté dimanche le Grand Prix du Portugal, manche inaugurale de la saison marquée par la chute et la pénalité de Marc Marquez.

Quatre mois et demi après avoir ravi la couronne mondiale, "Pecco" Bagnaia assume son rang. Deuxième sur la grille de départ du tracé de Portimao, le pilote Ducati a pris dès le deuxième tour les commandes de la course pour ne plus les lâcher.

"Qu'est-ce que c'était long", a reconnu le Translapin qui s'impose devant l'Espagnol Maverick Vinales (Aprilia) et l'Italien Marco Bezzecchi (Ducati-VR46).

Le premier Français de la grille, Johann Zarco (Ducati-Pramac), termine au pied du podium après une excellente remontée de trois places dans le dernier tour du GP.

"Sentir que l'on peut faire quelque chose et de pouvoir le réaliser, c'est une super sensation", a savouré le Cannois.

L'autre tricolore de la grille Fabio Quartararo (Yamaha) termine à la 8e place. Le champion du monde 2021 a signé un mauvais départ depuis la 10e place. Pris dans le trafic, il a perdu cinq positions dans les premiers tours de roues.

Revenu sur la concurrence au fil des tours, "on avait le rythme pour se battre pour le podium", a-t-il assuré, "mais pas pour la victoire".

- Pénalité et possible fracture pour Marquez -

Parti en pole position au guidon de sa Honda, le sextuple champion du monde de MotoGP Marc Marquez a été à l'origine d'un violent accrochage en début de course avec le local de l'épreuve Miguel Oliveira (Aprilia-RNF).

Si le Portugais, auteur d'un excellent départ depuis la 4e place sur la grille, s'en est sorti avec une simple contusion à la jambe, l'Espagnol pourrait souffrir d'une fracture de la main droite.

"Fracture possible du 1er métacarpien de la main droite chez le pilote N.93", a annoncé le MotoGP. Le Catalan "fera des examens complémentaires à l'hôpital Dexeus de Barcelone", est-il également indiqué dans un tweet officiel.

Le pilote de 30 ans, dont les trois dernières saisons ont été perturbées par des pépins de santé suivies d'opérations, s'est toutefois montré plutôt confiant quant à ses chances de prendre le départ du GP d'Argentine le week-end prochain.

"Je ne suis pas très inquiet", a-t-il assuré en fin de journée, apparaissant devant la presse le poignet entouré d'un large bandage remontant jusqu'au coude.

Pour cet accident, Marquez a écopé d'une pénalité et devra faire en Argentine deux "long lap", un détour à emprunter deux fois sur le circuit de Termas de Rio Hondo en début de GP.

"Je m'excuse (...) c'est de ma faute cet accident, j'ai mérité d'être pénalisé pour ça", a-t-il reconnu.

- Maximum pour Bagnaia-

Au sommet de la hiérarchie, Bagnaia s'était déjà offert samedi la course sprint, un nouveau format de course, plus courte, disputé la veille du traditionnel rendez-vous dominical et qui offre jusqu'à 12 points supplémentaires au championnat, en plus des points attribués lors du GP.

"Je voudrais conserver le titre, c'est certain mais on verra bien. Le défi sera très difficile à relever cette saison face aux pilotes Aprilia et les autres Ducati", anticipe le champion du monde. "On doit garder les pieds sur terre et continuer à être compétitifs comme on l'a été ce week-end".

Au championnat du monde, il conserve ainsi son rang avec 37 points à son compteur (le maximum), devant Vinales (25 pts), Bezzecchi (16 pts) et Zarco (15 pts). Quartararo est 10e (8 pts).

Grand absent dimanche, Enea Bastianini (Ducati) a été victime d'une violente chute lors de ce sprint inaugural. L'Italien de 25 ans souffre d'une fracture d'une omoplate et manquera également le GP d’Argentine.

Dans les catégories inférieures, en Moto2, la pépite espagnole de 18 ans Pedro Acosta (KTM Ajo), parti troisième sur la grille plus tôt dans la journée, a pris les commandes de la course dès le deuxième tour pour s'imposer devant son compatriote Aron Canet.

En Moto3, l'Espagnol Daniel Holgado (Red Bull KTM Tech3) a résisté jusqu'au bout à la pression de la concurrence dimanche matin et remporte à 17 ans le premier GP de sa carrière.