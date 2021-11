MotoGP de l'Algarve: Quartararo, champion en terre conquise

Tout juste sacré champion du monde, le Français Fabio Quartararo étrenne ce week-end son nouveau statut au Grand Prix de l'Algarve, avant-dernière course de l'année au Portugal, où il s'est déjà imposé cette saison.

L'espoir a été converti. En avril, ici-même dans le sud du Portugal, Quartararo (Yamaha) gagnait la 3e manche, son deuxième Grand Prix d'affilée après le Qatar, et nourrissait de grandes ambitions pour le titre mondial.

Aujourd'hui, c'est donc en champion du monde que le Français revient sur les terres de l'un de ses cinq succès cette saison, pour le 17e Grand Prix sur 18, avant le clap de fin à Valence la semaine prochaine.

"Ça a pris un peu de temps, mais je commence enfin à réaliser que je suis champion du monde MotoGP 2021 !", a déclaré Quartararo, à jamais le premier pilote français couronné en catégorie reine.

Assuré du titre en Italie il y a deux semaines après la chute de son dauphin Francesco Bagnaia (Ducati), le pilote de 22 ans, dont le sourire ne quitte plus le visage, compte désormais finir en beauté, libéré du poids de sa quête et porté par l'euphorie de son tout premier sacre mondial.

- "Détendu" -

"Je me sens plus détendu", a-t-il dit en conférence de presse, la voix encore cassée après les jours de célébration. "A Misano, la pression était assez élevée car on se battait pour quelque chose de gros, maintenant (...) pour ces deux dernières courses il n'y aura pas autant de pression".

"J'ai rempli mon rôle, mais je vais continuer à tout donner pour la victoire", a-t-il continué, conscient qu'il se bat aussi pour le classement des équipes et celui des constructeurs.

Son équipe, l'écurie officielle Yamaha, est première avec 13 points d'avance sur l'écurie officielle Ducati (sur onze équipes au total). Mais au classement des constructeurs (six au total), la firme japonaise est devancée par sa rivale italienne Ducati de 12 points.

Chez les pilotes, le podium de l'année est pratiquement établi. Pour accompagner Quartararo (267 points), l'Italien Francesco Bagnaia (Ducati) et Joan Mir (Suzuki) sont en bonnes places (avec respectivement 202 et 175 points).

Si Quartararo retrouvera sur son chemin Bagnaia dimanche pour la victoire, Marc Marquez, en forme avec ses deux victoires aux Amériques et en Emilie-Romagne, a lui déclaré forfait. Victime d'une légère commotion cérébrale lors d'une chute à l'entraînement, le sextuple champion du monde de MotoGP ne prend pas de risque.

- Rossi, c'est presque fini -

Quatrième du championnat, l'autre Français Johann Zarco (152 points) ne lâche rien, avec la place honorifique de premier pilote d'une équipe indépendante (Ducati Pramac).

En avril, Zarco arrivait en position de leader en Algarve, avant de chuter et de laisser son jeune compatriote prendre les commandes.

Zarco n'était pas la seule victime du circuit en montagnes russes du sud portugais, quatre autres pilotes ayant abandonné, dont Valentino Rossi (Yamaha-SRT).

L'Italien de 42 ans, neuf fois champion du monde dont sept fois en catégorie reine, vit ses dernières heures en MotoGP. A la 21e place mondiale, il tentera de se glisser à nouveau dans le top 10 pour poursuivre au mieux sa tournée d'adieux.

A l'autre bout de l'échelle, les jeunes pousses font leurs armes. En Moto2, l'Australien Remy Gardner a une première balle de titre contre son rival Raul Fernandez, qu'il devance de 18 points. En Moto3, le rookie de 17 ans Pedro Acosta a une nouvelle chance de sacre même si Dennis Foggia est encore en course.