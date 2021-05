MotoGP: Fabio Quartararo en pole chez lui au GP de France

Le Français Fabio Quartararo (Yamaha) partira en pole position pour "son" Grand Prix de France MotoGP dimanche après avoir réalisé la pole position samedi devant son coéquipier de chez Yamaha, l'Espagnol Maverick Vinales, et l'Australien Jack Miller (Ducati).

"C'est fantastique", a affirmé le pilote français, 22 ans, qui obtient ainsi sa 13e position de pointe en MotoGP, catégorie dans laquelle il a débuté en 2019. "Je suis content d'être en pole position pour la deuxième fois de suite ici", a-t-il ajouté. Il avait également réalisé le meilleur temps en 2020 avant de connaître une course moyenne et de céder la victoire à l'Italien Danilo Petrucci, alors chez Ducati.

Francesco Bagnaia (Ducati), l'actuel leader du championnat du monde après quatre épreuves avec deux points d'avance sur Quartararo, a lui complètement raté ses qualifications et ne s'élancera que de la 16e position pour la course dimanche dont le départ sera donné à 14h00.

Cela pourrait donner à "El Diablo" l'occasion de reprendre la tête du classement provisoire du championnat du monde, perdue lors du GP d'Espagne il y a quinze jours. Opéré depuis pour un "syndrome des loges", une contraction musculaire à l'avant-bras, il a montré samedi qu'il était revenu en pleine possession de ses moyens.

L'autre Français engagé en MotoGP, Johann Zarco (Ducati-Pramac), partira lui 5e, juste devant le sextuple champion du monde espagnol Marc Marquez (Honda) après une séance de qualifications disputée par un temps très incertain mais sur une piste sèche.

- pluie dimanche ? -

Zarco, actuellement 5e au championnat, espère beaucoup sur la pluie dimanche pour pouvoir remporter la victoire, qui serait sa première en MotoGP après deux titres de champion du monde en Moto2.

"J'ai regardé la météo et ils annoncent de la pluie au Mans jusqu'au 4 août", a-t-il ironisé samedi, alors que le temps pour ce weekend manceau est fait d'averses, de vent et de températures fraiches.

Marc Marquez, qui revient cette année en compétition après un an d'absence en raison d'une blessure, a longtemps détenu le meilleur temps de la session avant que Quartararo, Vinales, Miller, Franco Morbidelli (Yamaha-SRT) et Zarco ne le devancent dans le dernier tour, profitant d'une piste devenant de plus en plus rapide après les quelques gouttes tombées en début de séance.

Il s'agit d'un excellent résultat pour le champion espagnol qui avoue ne pas être encore à 100% de ses moyens après sa fracture de l'humérus droit suivie de complications qui l'a tenu éloigné des pistes toute la saison dernière. Il a souligné avant les qualifications que la pluie nivelait toutefois son handicap.

Un autre candidat à la victoire dimanche est l'Australien Jack Miller (Ducati), vainqueur du dernier GP d'Espagne et actuellement 6e au championnat du monde.

A noter que les Suzuki ont complètement raté leurs qualifications, le champion du monde en titre, l'Espagnol Joan Mir, ne partant que 14e et son compatriote Alex Rins 15e.

Le vétéran italien Valentino Rossi, 42 ans, qui a connu un début de saison particulièrement difficile, a lui redressé la barre et sera 9e sur la grille sur sa Yamaha-SRT.