MotoGP: Fabio Quartararo en pole pour "son" Grand Prix

Le Français Fabio Quartararo s'élancera en pole position pour son Grand Prix national au Mans dimanche après avoir réalisé le meilleur temps des qualifications en MotoGP samedi.

Actuel leader du classement provisoire du championnat, le jeune pilote Yamaha, 21 ans, a attendu les dernières secondes de la séance, disputée sous un temps frais mais sec, pour coiffer sur le poteau les Ducati de l'Australien Jack Miller et de l'Italien Danilo Petrucci.

Autre bonne nouvelle pour le Niçois, son plus proche rival au championnat, l'Espagnol Joan Mir (Suzuki), a lui raté ses qualifications et ne s'élancera que de la 14e place sur la grille.

"Les conditions étaient difficiles et j'ai mis du temps à faire chauffer le pneu avant. Cela faisait longtemps que je n'étais pas parti en pole", a déclaré Quartararo, qui a jugé "spécial" de partir en première position de son Grand Prix national, même si cela, selon lui, "n'ajoute ni motivation, ni pression" supplémentaire.

Il s'agit de la 9e position de pointe de sa carrière en MotoGP, entamée l'an dernier, et de la 3e cette année, la dernière remontant à fin juillet.

Elle lui permet surtout de montrer qu'il est revenu au premier plan avec sa victoire fin septembre en Catalogne après le passage à vide connu après ses deux succès initiaux en début de saison.

"J'ai le rythme pour gagner dimanche", a assuré Quartararo. "Il faut rester calme et faire de notre mieux", a-t-il souligné.

Il compte actuellement 8 points d'avance sur Joan Mir et 18 sur l'Espagnol Maverick Vinales qui court pour l'écurie d'usine Yamaha alors que le Français pilote lui pour l'écurie satellite malaisienne SRT du constructeur japonais.

"J'ai eu une journée très difficile. J'ai du me battre avec la moto et je ne la sens pas bien. Même si on a de la marge d'amélioration pour demain (dimanche), on part de très loin", a déclaré pour sa part Joan Mir, qui, à 23 ans, n'a encore jamais remporté une course en MotoGP.

- 5.000 spectateurs -

Il reste six manches à courir d'ici la fin du championnat fin novembre au Portugal, y compris le Grand Prix de France dimanche.

Quartararo aura aussi dimanche le plaisir de courir devant un public tout acquis à sa cause. Quelque 5.000 spectateurs payants seront admis dans les tribunes du circuit Bugatti au Mans dans de strictes conditions sanitaires en raison de la pandémie de nouveau coronavirus.

S'il s'agit d'un très petit nombre pour un Grand Prix qui en accueille d'habitude plus de 100.000, cela sera un plus pour les deux pilotes français engagés en MotoGP, soit Quartararo et Johann Zarco (Ducati-Avintia).

Ce dernier s'est qualifié samedi en 9e position sur une Ducati de l'écurie cliente Avintia qui ne prétend pas aux premières places. Il avait terminé 2e sur le circuit Bugatti en 2017 alors qu'il pilotait une Yamaha chez Tech3 et voudra se montrer dimanche.

"Lorsque le temps est frais, la confiance dans mon pneu avant, et surtout dans les virages à gauche, peine à venir et cela m'empêche de me battre pour les cinq premières positions, voire un podium", a souligné Zarco.

Les Ducati, qui seront cinq dans les dix premières machines sur la grille, pourraient surprendre pour la course même si les Yamaha partent favorites. L'an dernier, les machines italiennes avaient terminé aux 2e, 3e et 4e places.

Le championnat est cette année très ouvert en raison de l'absence du tenant du titre et sextuple champion du monde Marc Marquez.

L'Espagnol, qui avait gagné au Mans l'an dernier sur sa Honda, s'est fracturé le bras lors de la première épreuve de la saison et n'a pas participé à un Grand Prix depuis. Il pourrait toutefois revenir pour les ultimes épreuves du championnat.